Durante décadas como figura pública o antigo senador, vice-presidente, e atual candidato democrata à Casa Branca tem um historial documentado de gaffes, má escolha de palavras e confusões. O prórpio já admitiu que é uma "máquina de fazer gaffes", mas diz que é algo "maravilhoso, quando comparado com alguém que não sabe dizer a verdade", referindo-se ao atual presidente Donald Trump.A Sábado reuniu alguns destes momentos:Durante um discurso num evento organizado pela comunidade asiática e latina do estado de Iowa em 2019, o antigo vice-presidente garante que "Poor kids are just as bright and just as talented as white kids". (As crianças pobres são tão inteligentes e talentosas como as crianças brancas).Durante o quinto debate entre os candidatos democráticos, em novembro de 2019, Joe Biden foi questionado acerca do que faria em relação ao problema da violência doméstica.No final da sua resposta o candidato afirma que "we have to keep punching at it, punching at it and punching at it".(Precisamos de continuar a dar murros, murros e murros).Em setembro de 2008, num evento da campanha presidencial de Barack Obama, Joe Biden diz ao antigo senador do estado de Missouri, Chuck Graham, para se levantar. O problema? O senador era paraplégico desde os 16 anos de idade.No primeiro debate democrata em junho do ano passado, os moderadores perguntaram aos candidatos quais seriam as suas primeiras prioridades após serem eleitos presidente dos Estados Unidos. A resposta de Joe Biden: "Make sure we defeat Donald Trump, period" (Ter a certeza de que derrotamos o Donald Trump). Contudo, este facto já era implícito na pergunta.Em 2010, enquanto vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden confundiu qual dos pais do primeiro-ministro irlandês, Brian Cowen, já tinha falecido.Durante o discurso, Biden refere-se à mãe do primeiro-ministro e acrescenta "God rest her soul" (Que descanse em paz). Quando se apercebe do erro, diz ao primeiro-ministro "a tua mãe anda esta viva. Foi o teu pai que faleceu" enquanto a audiência ri.Em 2010, antes do presidente Obama fazer o seu discurso de celebração da lei conhecida como Obamacare, o antigo vice-presidente segredou o que sentia, enquanto abraçava o Presidente. No entanto, os microfones captaram: "This is a big f______ deal". (Isto é um acordo do ‘caraças’". O entusiasmo de Biden era notável.Durante a atual campanha presidencial Joe Biden dizia ao público que é ele quem decide quem o próximo presidente dos Estados Unidos. No entanto, quando chega ao momento crucial, a frase que saiu ao candidato foi: "My name is Joe Biden , I’m a democratic candidate for the United States Senate"(Chamo-me Joe Biden e sou candidato democrata para o Senado dos Estados Unidos).De facto Joe Biden já concorreu ao senado, mas a última vez foi em 2008.Apesar dos 77 anos Joe Biden não perde uma oportunidade para realçar a sua capacidade física. No inicio da campanha, em 2019, num programa do canal MSNBC, a jornalista pergunta qual o plano caso o eventual adversário, Donald Trump, faça piadas com a sua idade. O candidato responde que o desafiava para um concurso de flexões. "How many push-ups do you want to do here, pal?" (Quantas flexões queres fazer aqui, companheiro?).No final de entrevista num programa de rádio, The Breakdast Club, popular, entre a comunidade afro-americana, o locutor diz que vai querer repetir a entrevista pois tem mais questões. A isto, o candidato democrata responde, dirigindo-se aos eleitores afro-americanos: "If you have a problem figuring out whether you’re for me or Trump, then you ain’t black". (Se têm dúvidas em decidir se me apoiam ou ao Trump, então não são negros).Num evento na cidade de Houston, Texas, em março de 2020, Biden tentou recitar o inicio da declaração de independência dos Estados Unidos. Apesar de ter começado bem, não conseguir concluir umas das primeiras frases. "All men and women are created by…you kow……you know the thing". (Todos os homens e mulheres são criados pelo, vocês sabem… vocês sabem, a coisa"A frase correta seria: "All men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness". (Todos os homens são criados iguais, e são dotados pelo seu criador com certos Direitos inalienáveis, entre os quais estão o direito à Vida, Liberdade e a procura da felicidade).