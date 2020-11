O FBI e o procurador-geral de Nova Iorque vão investigar chamadas automáticas que várias pessoas receberam nos EUA, a convencê-las a ficar em casa no dia das eleições presidenciais. Pelo menos duas campanhas de chamadas alertaram as autoridades.Esta noite, os Estados Unidos escolhem quem será o próximo presidente: Donald Trump ou Joe Biden. Os resultados finais só serão conhecidos dentro de vários dias.Uma das chamadas surgiu há meses e pede às pessoas que fiquem em casa, apesar de não mencionar explicitamente o dia das eleições. À Reuters, uma perita garante que a chamada teve um grande alcance, tendo sido registadas milhões de chamadas. Giulia Porter é vice-presidente da RoboKiller, que vigia este tipo de chamadas e tem vindo a acompanhar a campanha presidencial. De acordo com uma gravação que partilhou com a Reuters, a voz indica a quem atende: "Olá. Esta é só uma chamada de teste. É tempo de ficar em casa. Mantenha-se seguro e em casa."À Reuters, pessoas de estados como o Massachussets, Carolina do Norte, Flórida, Iowa e Kansas disseram ter recebido a chamada para ficar em casa.No Michigan, houve quem recebesse chamadas a dizer para "votar amanhã" devido às filas nas assembleias de voto, mas tal não é possível. A procuradora-geral do Michigan chegou mesmo a avisar da falsidade da afirmação no Twitter.Não se sabe se existe alguma relação entre estes dois tipos de chamada telefónica automática.