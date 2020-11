O futuro dos EUA está nas mãos destes seis estados

Os swinging states são os campos de batalha essenciais numa eleição norte-americana. Há estados em que dificilmente um candidato democrata conseguiria reunir os votos do Colégio Eleitoral, atualmente, (Utah ou Texas) e outros em que é preciso recuar mais de três décadas para se encontrar uma vitória republicana (Califórnia ou Nova Iorque). Mas não é com estes estados que se decidem as eleições nos Estados Unidos da América. São com aqueles votos que até à contagem final ninguém tem a certeza se vão preencher o mapa eleitoral de vermelho (Republicanos) ou de azul (Democratas). É nestes estados que as eleições são ganhas. Ou perdidas.

Entre os 50 estados e o território de Washington D.C. que votam nas eleições norte-americanas, 23 sempre tiveram o Partido Republicano como vencedor desde 2000: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Geórgia, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota do Norte, Oklahoma, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee, Texas, Utah, Vírgina Oeste e Wyoming.

No mesmo período, 16 sempre votaram no Partido Democrata: Califórnia, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Havai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nova Jérsia, Nova Iorque, Oregon, Rhode Island, Vermont e Washington.

Restam 12 estados que costumam decidir as eleições norte-americanas e desequilibrar as balanças. Três deles - Wisconsin, Michigan e Pensilvânia - são tradicionalmente democratas mas foram quem deu a vitória a Trump em 2016, frente a Hillary Clinton.

Outros - Flórida, Ohio, Iowa, Carolina do Norte e Indiana - são tradicionalmente republicanos mas ajudaram a dar a presidência dos EUA a Barack Obama em 2008 e 2012.

Apesar de nenhum destes estados valer tanto como o Texas (38 votos) ou a Califórnia (55), a verdade é que a soma de todos eles dá um valor bastante expressivo. A Flórida e a Pensilvânia, por exemplo, valem 29 e 20 votos, respetivamente.

Para ser eleito, um presidente deve reunir, pelo menos, 270 votos do Colégio Eleitoral, no sistema norte-americana.

Para estas eleições entre Donald Trump e Joe Biden, 43 estados e territórios têm o vencedor com mais de 5 pontos percentuais de vantagem nas sondagens e uma reviravolta parece difícil. Dando como seguras estas vitórias, Joe Biden tem assim 264 votos do Colégio Eleitoral quase assegurados. Trump tem "garantidos" 159 votos que recolhe dos estados onde tem maior vantagem. Ficam ainda em dúvida 116 votos.

Existem oito estados que têm o seu vencedor com 5 ou menos pontos percentuais de vantagem nas sondagens e serão decisivos para a vitória final nas eleições: Pensilvânia, Arizona, Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Iowa, Ohio e Texas. Os dois últimos colocam o atual presidente dos EUA como vencedor e não deverão mudar de lado. Mas basta um destes oito cair para o lado de Biden para o fim de Trump na Casa Branca.





Tudo o que precisa saber sobre as eleições nos EUA 240 milhões de americanos estão aptos a votar nas eleições presidenciais deste 3 de novembro e a escolher entre reeleger Donald Trump ou, por outro lado, transferir o poder para o seu rival democrata Joe Biden. Saiba como tudo funciona e o que se pode ou não esperar desta importante jornada eleitoral nos EUA.









Carolina do Norte

Foi aqui que Donald Trump começou a construir a sua vitória em 2016, frente a Hillary Clinton. Tradicionalmente, os 15 votos eleitorais da Carolina do Norte vão para o vencedor das eleições. Desde que John F. Kennedy venceu as eleições, apenas por três vezes um presidente dos EUA não conquistou este estado: Bill Clinton em 1992 e 1996 e Barack Obama em 2012.

O que têm em comum estas três eleições? Um republicano venceu a Carolina do Norte, mas o candidato democrata acabou por chegar à Casa Branca. Nas últimas 10 presidenciais norte-americanas, o Partido Republicano venceu 9.

Há quatro anos, a mulher de Bill Clinton, Hillary, era a favorita para vencer a Carolina do Norte e surgia nas sondagens com uma vantagem de dois pontos percentuais face a Trump. O candidato republicano viria a vencer com 49,8% dos votos, com a democrata a recolher apenas 46,2%.

Este ano, o Partido Democrata lidera novamente as sondagens, desta vez com Biden como candidato. O antigo vice-presidente dos Estados Unidos tem uma liderança de dois pontos percentuais em relação a Trump, tendo em conta a média das sondagens divulgadas durante o último mês. Os fantasmas de 2016 estão lá, mas uma vantagem é uma vantagem.

Se vencer, Biden ganha um grande fôlego. Tal como em 2016, a vitória do novo presidente dos Estados Unidos da América poderá começar a desenhar-se na Carolina do Norte.

Arizona

O estado que faz fronteira com a Califórnia é hoje tradicionalmente republicano mas durante os seus primeiros 40 anos de história foi um histórico swing-state que decidia eleições, tendo como vencedor sempre o presidente dos EUA que viria a ser eleito, entre 1912 e 1948.

Após a Segunda Guerra Mundial e com o início da Guerra Fria, o Partido Republicano através de Dwight D. Eisenhower tomou de assalto Arizona e fez deste um bastião conservador. Desde 1952, apenas por uma vez o Partido Democrata venceu aqui: foi com a reeleição de Bill Clinton, em 1996. Nem Obama, que conseguiu vitórias esclarecedoras em 2008 e 2012, conseguiu agarrar os votos em Arizona.

Neste estado, que atribui 11 votos para a decisão das eleições nos EUA, o apoio a Trump por republicanos não é tão explícito e existe uma grande razão por detrás: John McCain. O antigo senador por Arizona foi o grande representante da região durante mais de 30 anos, entre 1987 e 2018 e, apesar de republicano, sempre foi crítico dos extremismos do presidente norte-americano.

Antigo candidato à presidência contra Barack Obama, para quem perdeu as eleições de 2008, McCain sempre defendeu que Trump "não defendia os valores" dos EUA. Trump respondeu que McCain não era um herói de guerra e que havia sido capturado durante a Guerra do Vietname.

Quando John McCain faleceu, em setembro de 2018, Trump não foi sequer convidado para o seu funeral e, recentemente, a viúva do senador de Arizona, Cindi, apelou ao voto a Biden. Trump prontamente veio acusar McCain de ter sido sempre um "capanga" do vice-presidente de Obama e que "nunca foi seu fã".

O problema é que os eleitores do Arizona parecem continuar do lado de quem lhes deu a mão durante 30 anos: apesar de ser um estado republicano, Biden ultrapassou Trump nas sondagens em março de 2020 e, desde que foi feito o anúncio da viúva de McCain, o candidato democrata aumentou a vantagem, liderando a média de sondagens das últimas três semanas com 4 pontos percentuais de diferença para Trump.

Há quatro anos, Trump venceu em Arizona por mais de 90 mil votos. Mas o Grand Canyon State pode ser a grande surpresa anunciada destas eleições e, 24 anos depois, ser democrata.





O que é que Trump conseguiu fazer nestes últimos quatro anos? Donald Trump, de 74 anos, foi o terceiro presidente na história dos EUA a ser alvo de um processo de impeachment. Acabou absolvido em fevereiro. Mas no meio de uma pandemia que já fez mais de 225 mil vítimas mortais e de quatro milhões de pessoas desempregadas de forma permanente, isso tornou-se um mero pormenor na corrida para as presidenciais de 3 de novembro.







Geórgia

O estado da Geórgia tem 16 votos eleitorais. Há quatro anos, o atual presidente dos EUA ganhou os votos do Colégio Eleitoral com uma margem de 5,1 pontos percentuais.

Apesar de uma vitória relativamente expressiva em 2016, é expectável que Trump tenha uma viagem tão tranquila este ano. É que este estado, no sul profundo, tem 32% de população afro-americana, sendo também um dos estados com mais diversidade étnica. Tem sido esta população que tem equilibrado mais as sondagens, fazendo com que o estado seja menos vermelho e mais roxo.

A Geórgia tem sido um dos estados onde tem havido mais manifestações contra o racismo, muitas delas motivadas pelo assassinato de Rayshard Brook e Ahmaud Arbery. Estas manifestações começaram sempre de forma pacífica, mas em mais do que uma ocasião acabaram por se tornar violentas.

Mas apesar de uma "onda azul" estar a crescer na Geórgia, a verdade é que Trump tem garantido o apoio dos novos eleitores que acabaram de fazer 18 anos, principalmente entre a comunidade universitária, através de um discurso centrado na violência levada a cabo pelos "radicais de esquerda" e pelos "bandidos dos antifa", cujo objetivo seria espalhar o caos nos subúrbios tranquilos.

A Geórgia é um dos estados de indecisos que pende mais para o lado de Trump, mas que pode ser decidido através do "voto negro", referem vários analistas políticos norte-americanos. Mas algumas gafes raciais de Biden podem também levar a que este apoio seja dado ao candidato republicano.

Flórida

Foi talvez o estado mais surpreendente das eleições de 2016. Devido à forte presença latina deste estado, quase todos os analistas políticos garantiam que seria fácil Hillary vencer. Mas a verdade é que análises mostram que milhares de migrantes que habitam na Flórida preferiram o discurso securitário de Donald Trump e lhe deram o seu apoio. Trump venceu, por 1,2 pontos percentuais todos os 29 votos do Colégio Eleitoral, em 2016.

Este ano as sondagens mostram um comportamento interessante. Se em anos passados os democratas votavam essencialmente através de "voto antecipado" e os republicanos no dia de eleições, ou através do correio. Este ano, os democratas têm utilizado o sistema de votos por correio e os republicanos devem aparecer no dia das eleições, na terça-feira, e nos dias antes das eleições.

A Flórida é quase sempre um swing state. Em 2012 Barack Obama conseguiu a vitória por um ponto percentual, vencendo Mitt Romney. Já 2016 foi o ano da vitória vermelha no estado.

As análises são claras: a Flórida é um dos estados mais imprevisíveis. No entanto, se a afluência às urnas for bastante elevada no dia 3 de novembro, a conclusão geral é de que será Donald Trump a levar para casa os 29 votos do Colégio Eleitoral.





Trump vs. Biden: Vêm aí as eleições mais caras de sempre No próximo dia 3 de novembro, os Estados Unidos da América irão escolher o seu próximo presidente, naquelas que serão as eleições mais caras de sempre na história da política. Ao todo, até ao fim de setembro, foram investidos 6,6 mil milhões de euros, que deverão chegar aos 9,4 mil milhões de euros até ao final de campanha.







Pensilvânia

São 20 votos do colégio eleitoral e Trump conseguiu neste estado uma margem muito curta face à sua adversária, Hillary Clinton. Este ano as sondagens são unânimes em darem a vitória a Biden, mas mesmo assim há algumas chances de o estado pender para os EUA, mesmo que com uma curta margem.

Este século tem visto os eleitores democratas a ganharem fôlego na área de Filadélfia, principalmente entre os eleitores com menos meios económicos. Este acréscimo de votantes esteve a par da perda de eleitores por parte dos republicanos.

Mas tal como em 2016, há uma grande percentagem de pessoas ainda indecisa sobre em quem votar, mesmo a dois dias das eleições. Há quatro anos esses indecisos favoreceram Donald Trump. Este ano ainda não é certo quem irá beneficiar mais dos eleitores que não apoiam veemente nenhum dos dois candidatos.

Nos últimos dias de campanha, tem sido este o estado em que ambos os candidatos centraram a sua atenção. Trump ganhou o estado há quatro anos, mas a região de valores conservadores não gosta do seu estilo, mesmo que goste da sua política de colocar "a América em primeiro lugar". Mas há uma grande diferença este ano: é que não há ódios dirigidos ao seu adversário, quando há quatro anos milhares de americanos votaram em Trump devido ao ódio que sentiam relativamente à candidata democrata (o que pode explicar a perda de alguns estados tipicamente democratas).

E se as eleições intercalares de 2018 foram um teste à presidência Trump, o cenário é negro para o magnata: o ano em que o Partido Democrata reconquistou a Câmara dos Representantes, metade dos congressistas da Pensilvânia eleitos para este órgão foram republicanos e a outra metade democratas, um aumento de quatro democratas, num total de 18 eleitos pelo Estado.

Mas nos últimos dias as atenções de ambos os candidatos centrou-se neste estado, o que pode alterar o sentido de votos. Irão os habitantes da Pensilvânia favorecer a mensagem proteccionista de Donald Trump apesar do seu estilo radical; ou então irão pender para o apoio a Biden, mais liberal e resguardado na forma de fazer política?

Iowa

Este é o estado menos relevante - só tem seis votos no colégio eleitoral -, mas é também aquele que pode representar uma das maiores derrotas para Donald Trump.

Em 2016 o atual presidente dos EUA venceu neste estado com uma margem de quase 10 pontos percentuais. Este ano o Iowa é um estado indeciso entre a continuidade de Trump, ou a passagem de pasta para Joe Biden.

As zonas mais rurais parecem estar tentadas a ajudar a re-eleger Trump, enquanto os subúrbios e grandes cidades parecem ter registado uma maior viragem à esquerda nos últimos quatro anos.

As sondagens dão, na sua maioria, a vitória a Biden, mas nenhuma delas é demasiado expressiva, sendo as margens sempre muito curtas.

O Iowa tem uma longa tradição de votar sempre no candidato vencedor. Se em 2016 votou Trump, em 2012 e 2008 tinha votado Obama. Antes disso os seus votos foram para a reeleição de George W. Bush.