Se a mulher, Karen, não estiver consigo, Mike Pence não come sozinho com outra mulher ou vai a um evento em que seja servido álcool. O hábito foi descrito pelo vice-presidente dos Estados Unidos em 2002 ao site The Hill, e em 2017, ressurgiu devido a um perfil de Karen Pence publicado pelo jornal Washington Post. Para os críticos, o hábito do vice-presidente dos EUA perpetuava as desvantagens profissionais e políticas para as mulheres.Para Pence, era uma forma de "construir uma zona à volta do casamento", que começou em 1985. Karen e Michael conheceram-se no parque de estacionamento da igreja S. Tomás de Aquino, em Indianápolis. O vice-presidente dos EUA e a Segunda Dama casaram-se depois de nove meses de namoro. Karen Pence, professora primária e apaixonada por aguarelas, já se tinha casado e divorciado.Segundo o Washington Post, aos oito meses de namoro, Karen começou a andar com uma cruz de ouro onde gravou a palavra "sim" na carteira. Queria oferecê-la quando Pence a pedisse em casamento.Na convenção republicana de 2016, Mike Pence definiu-se: "Sou um cristão, conservador e um Republicano, por essa ordem." Mas Pence, nascido em 1959, foi criado como católico pelos pais, Edward – um veterano do exército norte-americano que desenvolveu um negócio de gasolineiras – e Nancy. Também era Democrata, e um dos seus primeiros heróis foi John F. Kennedy: mas Ronald Reagan e a religião aproximaram-no dos Republicanos."Já perdi mais eleições do que as que venci", afirmou em 2002 ao The Hill. "Vi amigos a perder as famílias. Preferia perder uma eleição." A entrevista foi dada dois anos depois de chegar ao Congresso pelo estado do Indiana, de onde é natural. Antes, perdeu as eleições em 1988 e 1990. Estas últimas inspiraram-lhe uma confissão.Em 1990, concorreu ao Congresso contra o democrata Phil Sharp e usou vários métodos controversos: segundo a Rolling Stone, voluntários telefonaram a pessoas e disseram-lhes que Sharp ia vender a quinta da família para que recebesse resíduos nucleares e Pence criou um anúncio em que um ator encarnava um xeque árabe que agradecia a Sharp o dinheiro pelo petróleo estrangeiro. O desastre político inspirou Pence a escrever o ensaio "Confissões de um Militante Negativo", em que pediu desculpa por recorrer a estereótipos e a mensagens negativas: "Primeiro, uma campanha deve demonstrar a decência humana básica do candidato", mesmo na "retórica política", alegou.Agora, concorre de novo ao lado de Donald Trump, que tem o hábito de inventar alcunhas para os seus adversários, desde "Hillary Corrupta" a "Joe Dorminhoco". Em 2017, Pence manifestou-se contra a proposta de Trump de banir os muçulmanos de entrar nos EUA, por ser "ofensiva e inconstitucional". Mas quando o presidente dos EUA impediu a entrada de pessoas do Iraque, Irão, Síria, Iémen, Sudão, Líbia e Somália por três meses no país, e criou restrições ao programa de refugiados, Pence estava ao lado de Trump.Conservador, Pence é visto com respeito dentro do Partido Republicano. Entre as derrotas políticas e a chegada em 2000 ao Congresso, Pence teve um programa de rádio, o The Mike Pence Show , entre 1994 e 1999, em que expunha as suas visões conservadoras. Ligado ao programa, publicou uma coluna de opinião em que considerava o aquecimento global "um mito".Em 2013, o congressista Pence tornou-se governador do estado do Indiana. Uma das suas leis mais polémicas foi o Ato de Recuperação da Liberdade Religiosa, que permitia a discriminação contra a comunidade LGBT ao deixar que as empresas não prestassem serviços devido às suas crenças religiosas. Devido à polémica, assinou uma emenda que impedia isso mesmo e foi atacado pelos conservadores.Em março de 2016 Pence também impôs restrições relacionadas com o aborto, impedindo interrupções voluntárias da gravidez que fossem "só baseadas no sexo, etnia, origem nacional, antepassados ou deficiência, incluindo síndrome de Down, da criança por nascer", segundo a CNN. A lei foi considerada inconstitucional em 2018.Nenhuma destas leis surge na biografia de Pence no site da Casa Branca, que destaca o maior corte de impostos na história do Indiana durante o seu mandato ou os investimentos na educação como governador.As próximas eleições em que Mike Pence será colocado à prova são já a 3 de novembro. Aos 61 anos, Pence pode voltar a ser vice-presidente dos EUA e aproximar-se da nomeação republicana para a corrida em 2024.Ao seu lado, terá sempre os três filhos e a mulher Karen, a quem chama "mãe" - uma história comprovada pelo site de factcheking Politifact. Foi ouvido por Democratas durante um jantar que deu enquanto governador do Indiana: "Mãe, mãe, quem preparou a nossa refeição esta noite?" Mas, realça o site, Pence parece seguir o herói Ronald Reagan: também ele chamava "mamã" a Nancy.