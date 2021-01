“Trump vai passar os próximos anos em tribunal”

Durante 10 anos estudou o comunismo e escreveu a obra que lhe valeria um Prémio Pulitzer – Gulag: Uma História. A jornalista, que já trabalhou na The Economist e The Spectator, mergulha agora no crescimento do autoritarismo

Um jantar de ano novo, com álcool, música e conversas animadas, serve de ponto de partida, no livro O Crepúsculo da Democracia, para explicar a mudança na sociedade: o crescimento do autoritarismo. Anne Applebaum, jornalista norte-americana especialista em política, casada com o ex-ministro da defesa polaco e atual eurodeputado Radoslaw Sikorski, recorda como em poucos anos passou a viver numa sociedade polarizada. Este pendor para o autoritarismo não vem das vítimas da globalização e da emigração, mas dos intelectuais cultos e viajados que nos conduzem a um momento muito perigoso.

Esperava uma invasão do Capitólio dos Estados Unidos?

Não antecipava algo naquele formato, mas antecipei que os trumpistas iam e poderiam tornar-se violentos. É muito importante entender o que é trumpismo e o que não é. Não é conservadorismo, não tem nada a ver com a luta direita e esquerda. O trumpismo é a criação de uma realidade alternativa, uma caixa de ressonância de um punhado de políticos desonestos, de propagandistas e das redes sociais. Neste mundo consegues que as pessoas acreditem nas mais variadas coisas: que o partido democrata é malvado, que o Joe Biden é um comunista chinês, que as eleições foram roubadas e que o Trump venceu. Quando se encoraja as pessoas a acreditarem numa realidade alternativa, então estão suscetíveis a qualquer tipo de manipulação e isso termina com os próprios a acharem que podem cometer atos de violência. Isto foi um golpe de Estado antidemocrático. Foi contra o sistema político americano.