França regista 430 mortos atribuídas ao novo coronavírus nas últimas 24 horas

A França registou 430 mortes em meio hospitalar nas últimas 24 horas atribuídas à covid-19 e mais 428 nos últimos quatro dias em lares de terceira idade, segundo as autoridades francesas.

O número de vítimas nos lares de terceira idade é atualizado apenas de quatro em quatro dias, não sendo assim representativo do número de mortes diárias. Desde o início da pandemia, já morreram nos hospitais e nos lares 38.289 pessoas devido ao vírus em França.

O número de pessoas internadas nos hospitais continua também a subir, com 1.122 novas hospitalizações esta terça-feira, 469 das quais nos cuidados intensivos.

Há atualmente 26.242 pessoas internadas em França devido à covid-19 e o número de pacientes em estado grave é agora de 3.869.

Nas últimas 24 horas foram detetados 36.330 novos casos e o número total desde o início da pandemia de casos confirmados é de 1.502.763.

Com um confinamento em vigor em todo o país, o porta-voz do Governo, Gabriel Attal, anunciou esta manhã um recolher obrigatório adicional na região de Paris, no entanto, o gabinete do primeiro-ministro, Jean Castex, veio desmentir esta possibilidade.

Mais tarde, tanto a Câmara Municipal de Paris, como a Prefeitura da Polícia, vieram esclarecer que a medida estava mesmo a ser estudada e pode vir a ser aplicada nos próximos dias.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.