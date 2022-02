Pode vir a faltar oxigénio nos hospitais ucranianos

"A situação das reservas de oxigénio está a chegar a um ponto muito perigoso na Ucrânia. Há camiões que não conseguem transportar o oxigénio para hospitais de todo o país, incluindo para a capital, Kiev. A maioria dos hospitais pode ficar sem as suas reservas de oxigénio nas próximas 24 horas. Alguns já esgotaram. Isto coloca milhares de vidas em risco." É desta forma que o director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, e o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Henri P. Kluge, explicam o que se está a passar na Ucrânia.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em comunicado alertam que ainda existem cerca de 1.700 pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais do país. É urgente permitir a entrada destes camiões - através de um corredor seguro que parte da Polónia - com carregamentos de oxigénio e de zeólito, um produto químico essencial para a produção de oxigénio médico seguro.A OMS está a suportar o aumento nas necessidades - que calculam que ronde os 25% - para suprimir as dificuldades do país. Durante a pandemia, a organização apoiou diretamente 600 centros médicos.Além do problema do oxigénio médico, Tedros Adhanom Ghebreyesus e Hans Henri P. Kluge revelam que os serviços hospitalares estão a "ser prejudicados pela falta de eletricidade e que as ambulâncias, que transportam doentes, correm o risco de serem apanhadas no fogo cruzado."