Guerra na Ucrânia: Bielorrússia renuncia ao estatuto de neutralidade nuclear

Biden fala com aliados para debater "desenvolvimentos" da guerra

O Presidente dos Estados Unidos vai manter hoje uma conversa telefónica com aliados e parceiros para debater "os desenvolvimentos" do ataque russo contra a Ucrânia e "coordenar uma resposta unida", declarou a Casa Branca.



O comunicado não precisou a identidade dos participantes, além de Joe Biden, nestas conversações, que vão decorrer às 16:15 TMG (mesma hora em Lisboa), no mesmo dia em que a Assembleia-geral da ONU vai começar a debater uma resolução de condenação da invasão da Ucrânia por Moscovo.



No domingo, os países do G7 - Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos - advertiram que iam tomar "outras medidas", em conjunto com as sanções já anunciadas, se a Rússia não parar as operações militares.