O terrorista que matou 49 pessoas e feriu 48 num ataque a duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, foi este sábado presente a tribunal.

Na sessão que durou apenas cerca de um minuto, Brenton Tarrant, de 28 anos, vestido com um uniforme branco da prisão e algemado, fez um gesto relacionado com a supremacia branca, captado por fotógrafos de agências noticiosas.

Na audiência, o australiano sorriu durante a leitura da sentença e não quis prestar declarações. Voltará a apresentar-se em tribunal no dia 5 de abril, data em que deverá ser indiciado por mais crimes, segundo a Reuters. Poderá vir a ser condenado a prisão perpétua.

O juiz que dirigiu a sessão pediu que as fotografias do terrorista fossem reveladas com a sua cara desfocada. Tarrant foi formalmente acusado de homícidio e ficará detido sem direito a fiança.

Na sexta-feira, Tarrant atacou duas mesquitas no país, transmitindo a investida em direto no Facebook através de um capacete colocado na sua cabeça. No seu manifesto de 74 páginas, descreve-se como "um simples homem branco, de uma família de parcos recursos que decidiu tomar posição para garantir um futuro para a minha gente".