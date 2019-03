"Este é um dos dias mais negros da Nova Zelândia". As palavras da primeira-ministra, primeira-ministra, Jacinda Ardern, descrevem a violência do atentado terrorista que, esta sexta-feira, matou pelo menos 49 pessoas que estavam em duas mesquitas na zona de Christchurch. Há ainda 48 pessoas, incluindo crianças, que estão hospitalizadas devido a ferimentos de bala - cerca de dez feridos tiveram de ser operados de urgência no hospital depois do ataque.

Um homem que se identificou como Brenton Tarrant, de 28 anos nascido na Austrália, reivindicou a responsabilidade pelos disparos e transmitiu em direto na Internet o momento do ataque. De acordo com informações prestadas pelas autoridades do país, 41 pessoas terão sido mortas na mesquita de Al Noor, perto de Hagley Park, sete na mesquita Linwood Masjid e uma outra morreu já no hospital. Tarrant deixou um manifesto anti-imigrantes de 74 páginas, chamado The Great Replacement (A Grande Substituição) no qual procurou justificar as ações e se assume como fã de Anders Breivik, terrorista que matou 77 pessoas, na maioria jovens, que participavam num encontro político na Noruega.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, definiu-o como um terrorista da extrema-direita violenta". As autoridades asseguram que o ataque terrorista foi um "evento muito bem planeado". No dia 12 de março, Tarrant partilhou na sua conta pessoal na rede social Twitter fotografias de armas cheias de mensagens escritas. Três dias mais tarde, esta sexta-feira, usou-as no ataque.

A polícia neozelandesa, que procedeu à desativação de explosivos num carro no centro da cidade de Christchurch, deteve três homens e uma mulher. Um dos suspeitos, que os media locais defendem ser Tarrant, será presente a tribunal este sábado. Dois outros foram detidos na posse de armas em locais próximos dos ataques. As autoridades admitem que a quarta pessoa detida possa não ter nada que ver com o ataque terrorista.

A seleção de críquete do Bangladesh escapou por minutos ao ataque. A equipa estava a chegar à mesquita para fazerem a sua oração de sexta-feira quando o ataque aconteceu. "Tivemos muita sorte porque éramos uns 17 no autocarro, a caminho da mesquita. Se tivéssemos chegado três ou quatro minutos antes estaríamos dentro de mesquita. Chegámos a 50 metros dela. Felizmente, não fomos apanhados no tiroteio, ma so que vimos parecia um filme. Vimos pessoas cobertas de sangue a arrastar-se para fora da mesquita", revelou o treinador, Khaled Mashud, à ESPN.

A comunidade internacional, incluindo a UE, a NATO e vários países, como Portugal, reagiu prontamente condenando os ataques. "Já tive oportunidade de enviar ao senhor governador geral da Nova Zelândia as minhas condolências em nome do povo português, testemunhando a solidariedade perante aquilo que foi um ataque gravíssimo ao estado de direito democrático", afirmou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reforçando que este tipo de atos que são "a todos os títulos condenáveis" por parte das democracias e daqueles que defendem a liberdade, o pluralismo e o diálogo nas relações entre os povos.

"Foi com horror e profunda tristeza que soube do ataque terrorista à comunidade muçulmana em Christchurch, na Nova Zelândia", afirmou em comunicado o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Também a UE disse, através de um comunicado da Alta Representante para a Política Externa, estar "de luto".

Também a Rainha Isabel II já reagiu e afirmou estar "profundamente entristecida com o terrível ataque" na Nova Zelândia, país de que é chefe de Estado, enviando as suas condolências "às famílias e amigos das pessoas que morreram". "Neste momento trágico, os meus pensamentos e orações estão com todos os neozelandeses", frisou a Rainha.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciou a morte "sem sentido" de 49 "inocentes", numa publicação no Twitter.

"As minhas profundas condolências e os meus melhores pensamentos vão para o povo da Nova Zelândia depois do horrível massacre nas mesquitas. Quarenta e nove pessoas morreram de uma forma sem sentido e tantos outros ficaram gravemente feridos", escreveu Trump: "Os Estados Unidos estão ao lado da Nova Zelândia."

Christchurch é a maior cidade da Ilha Sul da Nova Zelândia e a terceira maior cidade do país com cerca de 376.700 habitantes, localizada na costa leste da ilha e a norte da península de Banks. É a capital da região de Canterbury.