A carregar o vídeo ...

Pedro Dias, conhecido no meio futebolístico como "Chiquinho", trabalha desde há cerca de um ano como treinador das camadas jovens do Waterside Karori, em Wellington, capital da Nova Zelândia.O português estava a passar o fim de semana com a família numa ilha a sul do arquipélago quando soube do atentado terrorista em Christchurch que matou pelo menos 49 pessoas."A minha mulher viu a notícia no telemóvel e foi um grande choque. Nada fazia espera uma coisa destas. A Nova Zelândia é uma sociedade muito diversa, com muita tolerância, não percebo como pôde acontecer uma coisa destas", contou.Saiba tudo sobre o tema no Correio da Manhã