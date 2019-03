Abdul Aziz

Polícia Judiciária investiga passagem de Brenton Tarrant por Portugal A Polícia Judiciária está a investigar a visita a Portugal de Brenton Tarrant, o autor do atentado terrorista contra duas mesquitas na Nova Zelândia que causou 50 mortos. O terrorista passou pelo Norte e pelo Centro do País, tendo destacado essa viagem no manifesto publicado antes dos atentados.

Nova Zelândia: Jovem parte ovo em cabeça de senador que culpou muçulmanos Will Connolly é, agora, o Egg Boy (rapaz dos ovos) da Austrália. O jovem recebeu o "título" por ter partido um ovo na cabeça do senador Fraser Anning, cuja reação ao atentado de Christchurch em que morreram 49 pessoas foi culpar os muçulmanos.

Farid perdeu a mulher na Nova Zelândia e disse à filha: Tens duas opções Pelo menos 49 pessoas na sequência do ataque terrorista em duas mesquitas na Nova Zelândia. Brenton Tarrant é o suspeito do ataque. Husna Ahmed, mulher de Farid e mãe de uma rapariga de 15 anos, foi uma das suas vítimas mortais. Farid, que é paraplégico, estava dentro da mesquita Al Noor quando se deu o ataque.

O ataque a duas mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia, matou 50 pessoas e feriu outras tantas. O balanço podia ser mais duro caso algumas vítimas do atirador não tivessem tentado travá-lo. Estas são as suas histórias.Aziz rezava na mesquita de Linwood acompanhado pelos quatro filhos quando o imã interrompeu a oração por ter ouvido barulho na rua. O imã Latef Alabi contou ter ouvido uma voz fora da mesquita que o fez olhar pela janela. Viu um homem com farda militar e um capacete com uma grande arma. Primeiro, pensou que era um polícia. Depois, viu dois corpos. Pediu à congregação que se baixasse – e algumas pessoas ficaram incrédulas."Depois este irmão apareceu. Ele correu atrás dele, e conseguiu ser mais forte que ele, e foi assim que fomos salvos. Se ele tivesse entrado, teríamos todos morrido", contou Alabi. Fala de Abdul Aziz, que nas suas próprias palavras diz ter encontrado em "piloto automático" – munido de uma máquina para cartões multibanco."Vem cá!", disse a Brenton Tarrant, o atirador. Aziz, de 48 anos, afirma ter corrido para o distrair, enquanto os filhos mais novos (de cinco e 11 anos) lhe pediam que voltasse.Tarrant foi para o carro para ir buscar mais uma arma e Aziz atirou-lhe a máquina. O atirador disparou contra ele, mas Aziz protegeu-se atrás dos carros. Foi aí que encontrou uma arma deixada no chão por Tarrant e pressionou o gatilho – estava vazia.Tarrant tentou ir de novo para o carro, momento em que Aziz voltou a arremessar o que tinha nas mãos. "Ele entrou no carro e eu só tinha apanhado a arma, atirei-lha à janela como uma seta e parti-a. Foi por isso que ele se assustou", contou aos jornalistas. O atirador fugiu de carro e seria apanhado pelos polícias momentos depois.Abdul Aziz refugiou-se na Austrália há 27 anos, vindo do Afeganistão. Há dois anos, veio para a Nova Zelândia."Prometo que não estava assustado nem nada. Estava a fazer o meu trabalho. Se qualquer pessoa estivesse naquela situação faria o mesmo que eu. Tenho que ser honesto convosco, não fui eu, foi Deus que salvou toda a gente. Deus salvou toda a gente", afirmou.Rashid e o filho, Talha, de 21 anos, viviam na Nova Zelândia desde 2010. Naeem Rashid tentou tirar a arma ao atirador na mesquita de Al Noor, de acordo com imagens captadas em vídeo durante o ataque. Porém, foi baleado mortalmente.O irmão, Alam, diz estar orgulhoso. "Ele foi uma pessoa corajosa. Ouvi pessoas que estavam lá… algumas testemunhas disseram que salvou algumas vidas ao tentar parar aquele homem. Ele é o nosso orgulho agora, mas a perda – é como me tivessem cortado um membro", lamentou.Nabi tinha 71 anos. Deu a sua vida ao atirar-se para a linha de fogo, protegendo outro crente na mesquita Al Noor.O seu filho, Omar, também devia ter ido à mesquita mas teve que trabalhar. Contou agora a história do pai.Daoud emigrou para a Nova Zelândia vindo do Afeganistão nos anos 80. Trouxe os filhos. Quando soube do ataque, Omar telefonou ao pai, que não atendeu."Sinto-me um pouco perdido", assume Omar. "Ele é um homem com muita sabedoria, e eu fui seu estudante durante muito tempo. Ajudou todos os que são refugiados", disse, detalhando que o pai recebia no aeroporto as pessoas que procuravam refúgio na Nova Zelândia."Quer sejas da Palestina, Iraque, Síria – ele tem sido a primeira pessoa a ajudar", contou o filho de Daoud Nabi.