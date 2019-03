O atirador australiano que matou 49 pessoas na Nova Zelândia esta sexta-feira tinha um nome feminino impresso na sua arma: Ebba Åkerlund. Este nome não foi escolhido aleatoriamente, é o de uma criança sueca que morreu durante um atentado terrorista na Suécia, em 2017. O autor do atentado referiu que a morte desta menina esteve, em parte, na origem deste ataque.

O pai da criança, Stefan Åkerlund, disse em declarações ao jornal sueco Aftonbladet, citado pelo Daily Beast, que ficou mortificado por ver como o terrorista usou o nome da sua filha para justificar as suas ações. "Fiquei com arrepios mal vi que ele tinha o nome da minha filha na arma. Como é que é suposto nós conseguirmos fazer luto em paz?", questionou Stefan.

Ebba, que era particularmente surda, desapareceu durante várias horas depois de o refugiado Rakhmat Akilov ter conduzido um camião contra uma mancha de multidão em Estocolmo, em 2017. Os pais deixaram dezenas de panfletos com a cara da menina em busca de informações sobre a mesma. Mas Ebba tinha sido apanhada pelo camião, tendo morrido. A sua surdez impediu-a de ouvir os avisos para sair do caminho ou de se aperceber do perigo.

O Daily Beast refere que o nome de Ebba é constantemente referido nas páginas e fóruns de Internet que se dedicam a propagar discurso de ódio, principalmente em sites dedicados a supremacistas brancos.

E Ebba é referida várias vezes no manifesto deixado pelo atirador das mesquitas de Christchurch. De acordo com o autor, o tiroteio que levou a cabo foi motivado pelo ataque sueco que teve uma diferença de todos os outros atentados: "Essa diferença foi Ebba Akerlund. A jovem, inocente e morta Ebba", escreveu. "As mortes da Ebba pelas mãos dos invasores. A sua partida violenta e a minha incapacidade de a travar quebrou o meu próprio cinismo como uma marreta".



Pelo menos 49 pessoas morreram e 48 ficaram feridas no ataque a duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia. De acordo com informações prestadas pelas autoridades do país, 41 pessoas terão sido mortas na mesquita de Al Noor, perto de Hagley Park, sete na mesquita Linwood Masjid e uma outra morreu já no hospital, num ataque descrito como um "evento muito bem planeado". A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, definiu o momento como "um dos dias mais negros da Nova Zelândia".

Um homem que se identificou como Brenton Tarrant, de 28 anos nascido na Austrália, reivindicou a responsabilidade pelos disparos e transmitiu em direto na Internet o momento do ataque. Brenton Tarrant deixou um manifesto anti-imigrantes de 74 páginas, no qual procurou justificar as ações.