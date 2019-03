São 74 páginas de um manifesto nacionalista, fascista e islamofóbico. O documento foi escrito por Brenton Tarrant, de 28 anos, nascido na Austrália, para reivindicar a responsabilidade pelos atentados terroristas que, esta sexta-feira, mataram pelo menos 49 pessoas na Nova Zelândia. O documento demonstra que o australiano preparou ao pormenor o que queria fazer, como e quando. Durante dois anos dedicou-se a escrever The Great Replacement (A Grande Substituição) e hoje apresentou ao mundo o seu pensamento: o ataque foi transmitido em direto nas redes sociais, gravado através de um capacete colocado na cabeça do terrorista. No dia 12 de março, Tarrant partilhou na sua conta pessoal na rede social Twitter fotografias de armas cheias de mensagens escritas. Três dias mais tarde, esta sexta-feira, usou-as no ataque.

"Sou apenas um homem branco normal, de uma família normal, que decidiu tomar uma posição para assegurar o futuro do meu povo", escreveu o terrorista no manifesto que começa, segundo o The Guardian, por citar um poema de Dylan Thomas. Os objetivos do ataque, assumiu, eram "criar um clima de medo" e "incitar à violência" contra os muçulamos. Para Tarrant, estes "grupos de invasores" estão a tentar "ocupar" as terras e a "substituir etnicamente" o seu povo.

No documento, o atirador conta ainda que teve um "breve contacto" com Anders Breivik, o neonazi responsável por um ataque terrorista que matou 77 pessoas, principalmente jovens, num acampamento político em Utoya, Noruega, a 22 de junho de 2011. O australiano diz que Breivik lhe deu a "bênção" para realizar o ataque, definindo-o como uma "vingança" por todos os atentados terroristas perpetrados por muçulmanos contra europeus e as "milhares de mortes" por eles causados.

"As origens da minha linguagem são europeias, a minha cultura é europeia, as minhas crenças políticas são europeias, as minhas crenças filosóficas são europeias e, mais importante de tudo, o meu sangue europeu", escreveu, tentando explicar os motivos porque se sente próximo da Europa. Além de Breivik, revê-se em outros exemplos que "se posicionaram contra o genocídio cultural e étnico" do Ocidente, como Luca Traini (responsável pelo atentado em Macerata em que matou seis imigrantes africanos), Dylann Roof (autor do tiroteio de Charleston em que matou nove pessoas) e Darren Osborne (autor do atropelamento de muçulmanos à porta de uma mesquita em Londres). A personalidade que mais o inspira é Oswald Mosley, líder histórico da extrema-direita de Inglaterra e ativista contra a participação britânica na Segunda Grande Guerra Mundial.

A Internet foi, ainda assim, a principal fonte de inspiração porque, garante, "não se encontra a verdade em mais sítio nenhum". Tarrant, que diz ter origem escocesa, irlandesa e inglesa e se definiu como "uma pessoa reservada e muito introvertida", explicou também como escolheu o arsenal que usou no atentando: "Escolhi armas de fogo pelo efeito que teria no discurso da sociedade, pela cobertura mediática que proporciona e pelo efeito que pode ter a política do EUA e, portanto, na situação política do mundo".

A passagem por Portugal e a escolha da Nova Zelândia

O terrorista trabalhou num ginásio em Grafton, a 612 km de Sidney, entre 2009 e 2011. É descrito, segundo a imprensa local, como um profissional dedicado, que participava inclusivamente num programa voluntário para treinar crianças de bairros da zona. Após a morte do pai, vítima de cancro, terá decidido viajar pelo mundo: os fundos ganhos com investimentos em criptomoedas foram usados para viajar pela Ásia e pela Europa.

Um dos países visitados foi Portugal. "Eu fiz uma viagem à Europa ocidental e estive em países como França, Espanha, Portugal e outros. O primeiro evento que provocou a mudança na minha cabeça foi o ataque em Estocolmo, no dia 7 de abril de 2017. Foi mais um ataque terrorista numa série de tantos outros que nunca mais acabam", escreveu o homicida. Também esteve na Coreia do Norte, existindo fotografias que o colocam a visitar monumentos locais.

A Nova Zelândia não foi a principal escolha – o objetivo era apenas reparar o ataque – mas acabou por escolher Christchurch para demonstrar "que nenhum lugar no mundo é seguro". A primeira-ministra, Jacinda Ardern, descreveu o ataque como "um dos dias mais negros da Nova Zelândia".