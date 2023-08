Sergei Surovikin: General russo desaparecido terá sido demitido

Luana Augusto com Leonor Riso

O general e chefe da Força Aérea da Rússia, Sergei Surovikin, foi despedido do cargo, de acordo com uma fonte citada pela agência de notícias russa Ria Novosti. A informação surge cerca de dois meses depois de Surovikin ter desaparecido, durante uma tentativa de golpe fracassada, liderada pelo Grupo Wagner.



Apesar do Ministério da Defesa não ter emitido ainda nenhum comunicado oficial, a agência russa afirma que já existe um substituto temporário, para ocupar o cargo do general. Trata-se de Viktor Afzalov, o chefe do Estado-Maior General da Forças Aeroespaciais.

Sergei Surovikin, de 56 anos, era conhecido por ter uma boa relação com Yevgeny Prigozhin, o líder do Grupo Wagner, que morreu esta quarta-feira num acidente de avião. Durante a tentativa de motim do grupo, a 24 de junho, o general terá aparecido num vídeo, onde apelava aos mercenários que regressassem à base.

Após ser acusado de ser cúmplice do Grupo Wagner, começaram a surgir alguns relatos por parte de militares russos, que garantiam que o general teria sido detido para interrogatório.

Na altura as autoridades negaram qualquer tipo de tentativa de detenção e justificarem o desaparecimento do veterano dos olhares público dizendo que estava a "descansar".

Durante vários meses, Sergei esteve encarregado da invasão em grande escala à Ucrânia. Agora, e de acordo com uma fonte do Ministério da Defesa, "está a meio de umas férias curtas", devido à transferência para um novo emprego.