Rússia está a investigar a queda de aeronave onde poderia estar o líder do Grupo Wagner. Certo é que os 10 ocupantes não sobreviveram à queda.

Um indivíduo com o nome Yevgeny, de apelido Prigozhin, e sem indicação de patronímico, encontra-se na lista de passageiros de um avião particular que se despenhou ao final da tarde desta quarta-feira, em Tver, província do centro da Rússia, adjacente a Moscovo.