Rebelião do grupo Wagner. Putin garante que não vai permitir uma “guerra civil”

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou afirmou este sábado que a rebelião do grupo de mercenários Wagner é um "ameaça mortal" ao Estado russo e garantiu que não vai "deixar" uma "guerra civil" acontecer, apelando à "unidade". Putin falou na sequência da tomada da cidade de Rostov por parte do grupo paramilitar, que lidera uma rebelião armada.





Numa declaração divulgada pela televisão russa, Putin disse que o país está a travar "a batalha mais difícil pelo seu futuro". "Qualquer turbulência interna é uma ameaça mortal ao nosso Estado como nação; representa um golpe para a Rússia, para o nosso povo e para as ações que estamos a tomar para proteger a nossa pátria", sustentou.O presidente russo falou depois de Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, ter anunciado o controlo da cidade de Rostov, no sul da rússia, numa tentativa de depor os líderes militares oficiais russos. Esta é até ao momento a maior crise interna da Rússia desde que invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022. Prigozhin apelou ao ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e ao chefe das forças armadas, Valery Gerasimov, que se encontrem com ele. O grupo Wagner acusa os militares de uma liderança desastrosa na guerra e quer vê-los fora dos cargos.Alega ter 25 mil militares prontos a "restaurar a justiça" e acusou as forças russas de terem matado um grande número de elementos do grupo de mercenários num ataque aéreo. Uma informação que não foi confirmada por nenhuma fonte independente.Numa mensagem de vídeo, Prigozhin acabou a contradizer os motivos oficiais para a "operação militar especial". "A guerra era necessária... para que Shoigu pudesse ser um marechal... para que ele pudesse ganhar uma segunda medalha de 'Heroi' [da Rússia]. A guerra não era necessária para desmilitarizar ou desnazificar a Ucrânia", apontou.Já Putin contrapôs dizendo que esta situação foi provocada pelas "ambições excessivas e interesses instalados que levaram à traição", apelidou ainda o motim de "facada nas costas".Em atualizaçãoCom Lusa