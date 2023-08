RA-02795. O que se sabe sobre o alegado voo fatal de Prigozhin

"Ouvi uma explosão ou um estrondo. Geralmente se acontece uma explosão em terra ouve-se um eco, mas foi só um estrondo e eu olhei para cima e vi fumo branco", relatou uma testemunha da queda do avião que transportava Yevgeny Prigozhin à agência noticiosa Reuters. "Uma asa foi numa direção e a fuselagem subia e descia. E depois deslizou com uma asa. Não mergulhou de nariz, estava a deslizar. Receei que caísse em cima da aldeia - eu estava aqui. Saltei para a minha bicicleta e cheguei lá em 20 minutos. Tudo ardia. As pessoas andavam à volta. Arrastaram alguém, os restos... Não percebi. Só vi o número no avião, que lhes disse, e foi isso."





A carregar o vídeo ... Queda de avião na Rússia

O Embraer Legacy 600, um jacto privado que continha Yevgeny Prigozhin na sua lista de passageiros, caiu esta quarta-feira perto da aldeia de Kuzhenkino, na região de Tver, Rússia. Fazia a viagem entre Moscovo e São Petersburgo. Às 16h19 de Portugal continental, o avião registado como RA-02795 fez "uma descida vertical repentina", relatou à Reuters Ian Petchenik, do site de acompanhamento de voos Flightradar24. Em 30 segundos, o avião tinha descido mais de 2 mil metros de uma altitude de mais de 8 mil. "O que aconteceu, aconteceu rápido", confirma. "Podem ter estado a lutar [com o avião] depois do sucedido." Mas até à descida, "não havia indicação de alguma coisa errada com o avião", garante.

Em mais de 20 anos, este avião de Prigozhin só teve um acidente que não se deveu a falha mecânica. Contudo, a aeronave não era alvo de manutenção desde 2019, indicou fonte da Embraer à Reuters.

A lista de passageiros foi divulgada pela agência de aviação russa, e fontes da imprensa do país indicam que o avião terá sido abatido por um ou mais mísseis terra-ar. A Rússia abriu uma investigação criminal.



A Reuters aponta que foram recolhidos dez corpos. O Grey Zone, um canal de Telegram com mais de 500 mil subscritores ligados ao grupo Wagner, considerou que Prigozhin era um herói e patriota que morreu às mãos de pessoas não identificadas, mas consideradas "traidores da Rússia".

Segundo avião ligado a Prigozhin voltou para trás

Depois da queda do voo do RA-02795, um outro avião que também ia de Moscovo a São Petersburgo voltou para Moscovo e aterrou, indica a Reuters. Trata-se de uma aeronave também ligada ao líder do grupo Wagner.



Os media russos indicaram que Prigozhin tinha tido uma reunião com membros do Ministério da Defesa russo, algo que a Reuters não conseguiu confirmar.

