Mike Pompeo, secretário de Estado dos EUA, afirmou esta segunda-feira em conferência de imprensa que o objectivo principal da cimeira entre a Coreia do Norte e os EUA não mudou. O seu país está "ansioso por saber" se Kim Jong-un está a ser sincero sobre a desnuclearização.O responsável pelos negócios estrangeiros dos EUA sublinhou que Trump está "completamente preparado" para a cimeira e optimista em como "terá sucesso". Porém, ainda há "muito trabalho por fazer".Também o presidente dos Estados Unidos considerou que o encontro com Kim Jong-un correria "muito bem". Durante um almoço com Lee Hsien Loong, primeiro-ministro de Singapura, Trump aludiu a "uma reunião muito interessante amanhã". "Penso que vai correr tudo muito bem", frisou.Dirigindo-se a Lee, disse: "Apreciamos a sua hospitalidade, profissionalismo e amizade… É meu amigo."A cimeira entre a Coreia do Norte e os EUA vai custar 13 milhões de euros a Singapura: a maioria do dinheiro será gasto em segurança.