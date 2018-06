Os tópicos que serão discutidos na cimeira são muito sensíveis. Saiba quem são as equipas escolhidas pelos dois líderes.

É um dia histórico. A 12 de Junho de 2018, Kim Jong-un e Donald Trump vão encontrar-se pela primeira vez em Singapura. É a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos em funções conhece um líder da Coreia do Norte. Apesar dos confrontos nas redes sociais - que envolveram uma discussão sobre quem tinha o maior "botão nuclear" - a cimeira que foi marcada, desmarcada, e remarcada acontecerá mesmo em Sentosa. Singapura gastou 13 milhões de euros para a segurança dos dois líderes.



Trump e Jong-un juntam-se fruto dos esforços de Moon Jae-in, o presidente da Coreia do Sul.



Em cima da mesa, estará a desnuclearização da Coreia do Norte, a entrega do arsenal nuclear, biológico e químico do país, e as violações dos Direitos Humanos. Para abordar estes tópicos sensíveis, EUA e Coreia do Norte seleccionaram cuidadosamente uma equipa. Mas quem são eles? Descubra na fotogaleria clicando aqui.