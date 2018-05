Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o general Kim Yong Chol foi destacado para fazer uma visita aos EUA na quarta-feira. Chol chegou hoje (alegadamente) ao aeroporto de Pequim, onde deve fazer escala para viajar até ao território norte-americano. Se se realizar efectivamente, esta deslocação será algo inusitado na diplomacia internacional tendo em conta que será a primeira de um alto oficial militar do país desde 2000, quando o vice-marechal Jo Myong-Rok se encontrou com o presidente Bill Clinton em Washington.

A visita do oficial norte-coreano tem como possível objectivo a reaproximação entre Pyongyang, Seul e Washington num contexto diplomático no qual ainda é possível realizar a cimeira bilateral entre os EUA e a Coreia do Norte, prevista para dia 12 de Junho em Singapura.

Embora a cimeira tenha sido oficialmente cancelada na passada quinta-feira através de uma carta enviado pelo presidente norte-americano ao líder Kim, no dia seguinte Trump admitiu que a cimeira ainda se pode realizar na data marcada e os dois países estão em conversações. O clima ainda é de incerteza, mas já estão equipas de ambos os países no terreno a preparar o possível encontro.

A alegada deslocação de Chol aos EUA é um sinal de que a cimeira ainda pode ocorrer. Kim Yong Chol é um oficial militar e presidente do Comité Central do Partido dos Trabalhadores no país. Este participou nos primeiros contactos diplomáticos entre as duas Coreias no mês de Janeiro e esteve presente nos Jogos Olímpicos de Inverno de Peyongchang, na Coreia do Sul, onde também marcou presença Ivanka Trump, filha do chefe de Estado norte-americano.



Quem é Kim Yong Chol?

O general é uma figura controversa na Coreia do Norte e está alegadamente ligado aos ataques ao navio sul-coreano Cheonan (onde morreram 46 marinheiros), ao bombardeamento da ilha Yeonpyeong em 2010 (dois soldados sul-coreanos não resistiram), e ao ataque cibernético à companhia cinematográfica Sony Pictures em 2014 durante a controvérsia com o filme The Interview, no qual Kim Jong-Un é alvo de paródia. É também uma figura colocada na lista negra dos EUA e da Coreia do Sul por apoiar o programa nuclear da outra Coreia em 2015 e 2016.

Tem 72 anos e passou toda a sua vida no serviço militar. Tem estado presente nos altos escalões militares norte-coreanos desde 1990 e, resumidamente, fez parte da equipa de segurança do encontro entre o presidente sul-coreano Kim Dae-jung e o então líder da Coreia do Norte Kim Jong-il em 2000 e participou nas conversações entre as duas Coreias em 2006 e 2007.

Também trabalhou entre 2009 e 2016 como director do Departamento de Reconhecimento Geral, designado para lidar com questões cibernéticas e recolher inteligência estrangeira. Depois tomou conta do Departamento para a União, um grupo civil de recolha de dados que alegadamente opera na Coreia do Sul com grupos pró-Coreia do Norte.

Foi, contudo, nesta altura que o oficial foi castigado por ter uma "atitude arrogante" e enviado para um centro de "re-educação ideológica", segundo o jornal sul-coreano JoongAng Ilbo.

Apesar deste castigo, Yong Chol manteve o seu posto militar e tem-se destacado na diplomacia norte-coreana desde o início de 2018: esteve presente nos encontros entre Kim Jong-Un e o presidente da China, Xi Jinping, e recebeu o Secretário de Estado Mike Pompeo numa visita recente a Pyongyang.

Uma figura controversa

Kim Yong Chol é uma persona non grata na Coreia do Sul, onde é considerado o homem por detrás do ataque ao navio Cheonan, acusações que o governo norte-coreano negou sempre.

Antes da realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang 2018, várias famílias dos marinheiros falecidos manifestaram-se contra a presença do general e entoaram cantos a pedir "Executem Kim Yong Chol". Também o Partido da Liberdade Sul Coreano emitiu um comunicado onde defendia a morte do militar "por espancamento".

Em resposta, o militar impediu jornalistas sul-coreanos de assistirem a um concerto de K-Pop (pop sul-coreano) dado em Pyongyang no mês passado. Porém, uns dias depois Kim Yong Chol deu um comunicado onde se desculpou por não ter permitido a presença de jornalistas durante a actuação e admitiu que tal foi um erro.