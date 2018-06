Duas fontes próximas das negociações Trump-Kim garantiram à agência Bloomberg que Kim Jong-Un está com receio de ser assassinado durante o seu encontro com Trump em Singapura.

A viagem, marcada para dia 12 de Junho em Singapura depois de várias discussões e cancelamentos, levará o líder norte-coreano para o ponto mais longe que alguma vez esteve do seu país desde que subiu ao poder em 2011.

Kim está "extremamente preocupado com a sua segurança na cimeira e receia ser vítima de tentativas de assassinato", contaram as ditas fontes à Bloomberg.

A cimeira bilateral foi oficialmente cancelada pelo presidente Donald Trump, mas esta posição durou poucos dias. Algum tempo depois, Trump voltou a falar no encontro com Kim e o anúncio oficial surgiu na terça-feira através de Sarah Sanders, porta-voz do governo de Trump. Esta declarou que a Casa Branca está a "preparar-se activamente" para o encontro.

Este temor de Kim Jong-Un não é novo. O líder da Coreia do Norte tem receado sempre ser assassinado, até mesmo no seu próprio país, e mostrou essa aversão levando consigo uma equipa de segurança extensa na cimeira intercoreana com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.

O Business Insider relembra que já em 2017 Pyongyang acusou a CIA e os serviços secretos sul-coreanos de terem criado uma arma bioquímica para atacar a liderança da Coreia do Norte.

Estas preocupações também podem ser motivadas pelas declarações de John Bolton, Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, que comparou a Coreia do Norte à Líbia em relação ao processo de desnuclearização dos países. As afirmações podem ter amedrontado Kim Jong-Un, uma vez que Muhammar Kadhafi, líder da Líbia, foi assassinado numa intervenção norte-americana depois de ter aceitado parar com o programa nuclear do país africano.