A carregar o vídeo ...

Foi um momento histórico: o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, encontrou-se com o presidente sul-coreano, numa cimeira de paz entre os dois países. Contudo, a escolta de Jong-un captou as atenções: 12 seguranças acompanharam a limousine... fora do veículo, em corrida.O cordão humano feito ao veículo de Kim Jong-un foi um dos momentos mais insólitos do encontro. Veja-o no vídeo acima.