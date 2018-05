Afirmação do Pentágono surgiu depois de Trump ter cancelado a cimeira inédita com Kim Jong-Un.

O Pentágono garantiu, esta quinta-feira, estar preparado para enfrentar a Coreia do Norte, sem precisar de tempo de preparação. "Continuaremos com a nossa campanha de máxima pressão, isso não mudou. Sobre se estamos preparados para lutar já esta noite, sim, sempre foi assim", declarou a porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Dana White, numa conferência de imprensa no Pentágono.

Inquirida sobre o papel da pasta da Defesa nas negociações com Pyongyang, a porta-voz respondeu que o objectivo do Pentágono sempre foi "apoiar os esforços diplomáticos" de Washington, mas reconheceu a importância das Forças Armadas na estratégia da Casa Branca quanto à Coreia do Norte.

"Trata-se de uma política do Governo: são as sanções, é o aspecto económico, o diplomático, o militar. A campanha de máxima pressão envolve todo o Governo", explicou.

Em relação ao aspecto militar, o tenente-general Kenneth McKenzie, director do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, indicou que a intenção do Pentágono é manter tanto o seu destacamento de tropas na zona como as manobras que estão agendadas com os seus aliados japoneses e sul-coreanos.

Em qualquer caso, McKenzie sublinhou que, apesar do optimismo que tinha despertado a histórica cimeira que Trump e Kim Jong-un iam realizar a 12 de junho em Singapura, ou a anunciada destruição de instalações nucleares por parte de Pyongyang, a posição do Departamento de Defesa nunca mudou.

Embora a porta-voz do Pentágono tenha admitido que, até agora, o secretário da Defesa norte-americano, James Mattis, se mostrara "prudentemente optimista" quanto ao desenlace das negociações entre os dois países, McKenzie garantiu que em nenhum momento o Pentágono mudou de posição. "Nem quando a cimeira começou a tomar forma, nem agora", declarou.

O presidente norte-americano cancelou a cimeira com o seu homólogo norte-coreano, Kim Jong-un, prevista para 12 de Junho em Singapura, invocando uma "raiva tremenda e hostilidade aberta" da Coreia do Norte.

Numa carta dirigida a Kim Jong-un, Trump anuncia que o encontro não terá lugar. "Eu estava muito ansioso por me encontrar lá consigo. Infelizmente, tendo em conta a raiva tremenda e hostilidade aberta demonstrada na sua declaração mais recente, eu considero ser inapropriado, neste momento, realizar este encontro, há muito planeado", refere-se na missiva do presidente dos EUA.

"Se mudar de ideias relativamente à realização do encontro, por favor não hesite em contactar-me", disse Trump. "O mundo, principalmente a Coreia do Norte, perderam uma grande oportunidade para atingir um estado de paz e prosperidade (...) Esta oportunidade perdida é um momento muito triste na história."

O presidente deixou também uma espécie de aviso ao dizer: "Fala [o Kim Jong-un] das vossas capacidades militares, mas as nossas [dos EUA] são tão massivas e poderosas que rezo a deus que nunca tenhamos de as usar".



Com Lusa