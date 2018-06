Todos os bispos chilenos apresentaram a sua renúncia depois de Francisco os ter acusado de encobrir e destruir provas nos casos de abuso sexual.

O Papa Francisco aceitou, esta segunda-feira, a renúncia de três bispos chilenos, incluindo Juan Barros. Nomeado bispo em Março de 2015 pelo Papa Francisco, foi acusado no Chile de encobrir os casos de abuso sexual cometidos pelo influente Fernando Karadima quando era pastor da igreja El Bosque, em Santiago.



Karadima foi condenado em 2011 pela justiça canónica a uma vida de reclusão e penitência por esses actos. Durante a visita àquele país, em Janeiro, o Papa foi bastante criticado por considerar que as acusações contra o bispo Juan Barros eram "calúnias", uma vez que não havia "uma única prova contra ele". Posteriormente, reconheceu "graves erros de avaliação" sobre o caso, depois de conhecer o relatório do bispo Charles J. Scicluna, enviado ao Chile para ouvir os testemunhos de 64 vítimas de abusos sexuais.

Em Maio deste ano, todos os bispos chilenos apresentaram a sua renúncia. Segundo a Reuters, não ficou claro se o Papa não aceitará mais renúncias.