Drone atinge centro de negócios de Moscovo

REUTERS/Evgenia Novozhenina

Tópicos moscovo russia guerra ucrania

"Na noite de 1 de agosto, foi travada uma tentativa de ataque terrorista do regime de Kiev com drones letais contra alvos de Moscovo e da região", garante o Ministério da Defesa da Rússia. Dois drones foram abatidos, mas "outro foi atingido por equipamento eletrónico e, descontrolado, caiu no território do complexo de edifícios não-residenciais de Moskva Citi".Um dos três grandes aeroportos de Moscovo fechou devido ao ataque mas voltou à atividade pouco depois. Não se registaram ferimentos.Moskva Citi também foi atingida por um ataque de drone no domingo, 30. No dia seguinte, o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov defendeu que os ataques ucranianos a Moscovo e outros alvos russos eram "atos de desespero" e que a Rússia estava a tomar todas as medidas para evitar esses ataques.Há 17 meses que a Ucrânia e a Rússia estão em guerra. Esta semana, numa referência aos ataques de drone, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a guerra "estava a voltar ao território da Rússia - aos seus centros simbólicos e bases militares".