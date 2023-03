Ucrânia. Grupo Wagner reclama controlo de Bakhmut

Neste momento "resta apenas uma estrada", que ainda possibilita a saída da cidade pelo que o chefe do grupo Wagner alerta que as vidas dos "idosos e crianças" que querem proteger a cidade "são curtas, um ou dos dias".

Os mercenários do Grupo Wagner "cercaram efetivamente Bakhmut", avançou Yevgeny Prigozhin, o fundador do grupo, esta sexta-feira.





Neste momento "resta apenas uma estrada" que ainda possibilita a saída da cidade, o que levou o chefe do grupo Wagner a alertar que as vidas dos "idosos e crianças" que querem proteger a cidade "são curtas, um ou dois dias". É também através desta estrada que deve acontecer a retirada das tropas ucranianas, exigida por Yevgeny Prigozhin.No vídeo partilhado pelo próprio grupo mercenário, Yevgeny Prigozhin pede aos soldados russos: "Deem-lhes uma oportunidade de deixar a cidade".Já durante a noite de quinta para sexta-feira, a unidade de reconhecimento com recurso a drones que estava na cidade de Bakhmut tinha recebido ordem de retirada. O comandante da unidade, Robert Brovdi, referiu que "a meio da noite a unidade recebeu uma ordem para deixar imediatamente Bakhmut para o novo local de operação".As autoridades ucranianas estimam que ainda estejam em Bakhmut cerca de cinco mil civis, que já receberam uma ordem de evacuação.Moscovo vê Bakhmut como uma cidade importante para conseguir alcançar posteriormente cidades maiores como Kramatorsk e Sloviansk. Caso Bakhmut caia, é considerada por vários analistas internacionais como a mais importante vitória russa nos últimos seis meses.