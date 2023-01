Empresa de Donald Trump condenada à pena máxima

A empresa de gestão de imobiliário do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, foi condenada a pagar até 1,61 milhões de dólares (1,5 milhões de euros), depois de ter sido condenada num esquema de evasão e fraude fiscal que durou 15 anos. A sentença foi anunciada esta sexta-feira por um juiz de Nova Iorque.







REUTERS/Pool via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O juiz Juan Merchan impôs esta sanção depois de jurados terem considerado duas afiliadas da Trump Organization de 17 crimes, no mês passado. Na terça-feira, já tinha sentenciado a cinco meses de prisão o antigo diretor financeiro e trabalhador para a empresa de Trump durante mais de 50 anos, Allen Weisselberg. Este foi o único arguido condenado a pena de prisão.De acordo com a lei de Nova Iorque, o máximo que as empresas podem ser multadas por este tipo de crime é de cerca de 1,6 milhões de dólares, montante aplicado à organização do ex-presidente.A defesa da companhia de Trump anunciou que vai recorrer da sentença.Do lado do procurador de Manhattan, que levou o caso a tribunal, mantém outros casos de suspeita criminal sobre os negócios de Trump. "É certo que as empresas não podem cumprir tempo de cadeia, mas estas condenação e sentença serve de lembrete para as empresas e executivos de que não podem defraudar as autoridades tributárias e escapar", afirmou Alvin Bragg, em comunicado, citado pela Reuters.