Ex-ministro de Bolsonaro tinha minuta de decreto para mudar resultado das eleições

Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no MJSP. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá… — Anderson Torres (@andersongtorres) January 12, 2023

Na proposta de decreto, feito depois da derrota de Bolsonaro, estava previsto um "estado de defesa" de emergência para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE, a autoridade nacional de eleições), abrindo a porta à alteração dos resultados, explicou uma fonte à Reuters.O documento foi encontrado na terça-feira quando a polícia fazia buscas na casa de Anderson Torres, que a seguir à tomada de posse de Lula da Silva, a 1 de janeiro, se tornou chefe de segurança de Brasília. A sua casa foi revistada e o Supremo Tribunal ordenou a detenção de Torres na sequência das falhas de segurança detetadas na invasão dos apoiantes de Bolsonaro aos edifícios do governo , no domingo.Anderson Torres não se encontra no Brasil, tendo viajado para a Flórida (EUA) depois de ter assumido o cargo de chefe de segurança da capita brasileira. É também nesta cidade norte-americana que se encontra o ex-presidente Jair Bolsonaro, desde o final de 2022. O advogado de Torres indicou, entrentanto, que o ex-ministro estará de regresso ao Brasil na sexta-feira, amanhã, para contestar as acusações que recaem sobre si.No Twitter, Anderson Torres explicou que tal documento estava numa pilha para destruição e que o mesmo foi "vazado fora do contexto". "Respeito a democracia brasileira. Tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como Ministro."O documento estaria pronto para a assinatura presidencial e vem reforçar a tese de que se preparava uma conspiração inconstitucional para mudar os resultados eleitorais. Porém, o advogado de Torres, Demostenes Torres, garantiu à Reuters que seria "impossível" mudar os resultados das eleições.