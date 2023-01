Granada não detonada removida do peito de soldado ucraniano

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Uma granada não detonada foi retirada do peito de um soldado ucraniano com sucesso em Kiev, Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, os cirurgiões conseguiram remover a granada que se mantinha por baixo do coração de um soldado ferido.







A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, partilhou na sua página de Facebook um imagens de um raio-x onde é possível ver a munição alocada no peito do soldado: "Médicos militares realizaram uma operação para retirar uma granada VOG, que não deflagrou, do corpo do soldado", descreveu.Este tipo de granada tem um calibre de 40 mm e é disparada a partir de lança-granadas colocados em armas de assalto.Anton Gerashchenko, conselheiro da Administração Interna da Ucrânia, referiu que foi uma equipa de bombeiros que conseguiu neutralizar a munição e refere que este é um procedimento que "irá estar nos livros de medicina".O conselheiro explicou ainda que "a parte não detonada da granada foi retirada de debaixo do coração" e que apesar da granada nunca ter chegado a explodir, "permaneceu explosiva".A operação teve de ser realizada sem eletrocoagulação, um método comum para controlar a perda excessiva de sangue durante as cirurgias, uma vez que "a granada poderia detonar a qualquer momento".O soldado já foi enviado para a reabilitação e está a recuperar em "estado estável". Segundo o assessor de comunicação das forças médicas militares da Ucrânia, tem cerca de 28 anos.