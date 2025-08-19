Sábado – Pense por si

Reino Unido admite envio de forças para a Ucrânia em caso de tréguas

Lusa 19 de agosto de 2025 às 16:04
Os países da "Coligação dos Voluntários" vão trabalhar com os EUA sobre as garantias de segurança para a Ucrânia.

O executivo britânico disse esta terça-feira que os países da "Coligação dos Voluntários" vão trabalhar com os Estados Unidos sobre as garantias de segurança para a Ucrânia.

Londres vai também preparar o eventual envio de uma força em caso de cessar-fogo, indicou.

O governo britânico acrescentou que o chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, almirante Tony Radakin, vai deslocar-se a Washington para representar Londres, no âmbito "do trabalho sobre garantias de segurança" para a Ucrânia.

A "Coligação dos Voluntários" foi constituída pelo Reino Unido e pela França, depois da Cimeira de Londres, realizada a 02 de março.  

Um porta-voz do governo britânico anunciou os planos no final da reunião dos representantes da coligação, presidida pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

O anúncio ocorreu um dia depois da reunião em Washington com os chefes de Estado norte-americano, Donald Trump, e ucraniano, Volodymyr Zelensky.

De acordo com um porta-voz do executivo de Londres, Starmer disse que as equipas de planeamento da coligação vão reunir-se com os homólogos norte-americanos "nos próximos dias".

O objetivo da reunião é reforçar os planos para fornecer garantias de segurança e preparar o envio de uma força de paz para a Ucrânia, caso cessem as hostilidades.

Os líderes, disse a mesma fonte, discutiram a forma de exercer mais pressão, incluindo sanções, sobre o Presidente russo, Vladimir Putin.

Na reunião de segunda-feira em Washington, os líderes discutiram formas de avançar para um acordo para pôr fim à guerra e também a possibilidade de realizar uma reunião entre Zelensky e Putin.

