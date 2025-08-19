Reino Unido admite envio de forças para a Ucrânia em caso de tréguas

Os países da "Coligação dos Voluntários" vão trabalhar com os EUA sobre as garantias de segurança para a Ucrânia.
O executivo britânico disse esta terça-feira que os países da "Coligação dos Voluntários" vão trabalhar com os Estados Unidos sobre as garantias de segurança para a Ucrânia.
Reino Unido pondera envio de forças para a UcrâniaAP Photo/Jacquelyn Martin
Londres vai também preparar o eventual envio de uma força em caso de cessar-fogo, indicou.
O governo britânico acrescentou que o chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, almirante Tony Radakin, vai deslocar-se a Washington para representar Londres, no âmbito "do trabalho sobre garantias de segurança" para a Ucrânia.
A "Coligação dos Voluntários" foi constituída pelo Reino Unido e pela França, depois da Cimeira de Londres, realizada a 02 de março.
Um porta-voz do governo britânico anunciou os planos no final da reunião dos representantes da coligação, presidida pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e pelo presidente francês, Emmanuel Macron.
