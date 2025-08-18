Trump diz que vai tentar organizar reunião entre Zelensky e Putin

Declarações surgem num momento em que Trump e Zelensky estão reunidos com os líderes europeus. Após este encontro, o presidente dos EUA ligará a Putin.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta segunda-feira (18) que irá tentar organizar uma reunião entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o homólogo russo, Vladimir Putin. Estas declarações surgem num momento em que Trump e Zelensky se encontram reunidos com os líderes europeus na Casa Branca.



Donald Trump, Volodymyr Zelensky e líderes europeus reunidos na Casa Branca AP Photo/Alex Brandon

"Vamos tentar ter uma reunião tripartida. Acho que [a Ucrânia e a Rússia] vão chegar a um acordo. Sinto otimismo", disse Donald Trump depois de ter deixado elogios aos líderes europeus presentes na mesa das negociações.

O presidente norte-americano falava após se ter reunido com Zelensky na Casa Branca. Aos jornalistas, o líder ucraniano classificou esta reunião como "construtiva". "Tivemos uma conversa muito boa. [Foi] uma reunião muito construtiva e sinto uma grande gratidão a todos os líderes que aqui estão."

Segundo Zelensky, o encontro desta segunda-feira terá como objetivo abordar a questão das garantias de segurança e a entrega de todas as pessoas raptadas, incluindo crianças ucranianas. "Precisamos deles. Precisamos que nos sejam devolvidos."

Sobre o sequestro de crianças ucranianas, deixou ainda uma palavra à primeira-dama dos EUA, Melania Trump, que entregou no domingo uma carta a Vladimir Putin a pedir a proteção dos menores. "Fico grato à sua mulher."

Ainda sobre este tema, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou: "Cada criança tem de voltar para a sua família."

Já o presidente francês, Emmanuel Macron, agradeceu o empenho de Donald Trump e disse que a ideia que haver uma reunião entre Zelensky e Putin é muito importante. "Quando falamos de garantias de segurança falamos da segurança de todo o continente europeu", lembrou.

No entanto, para que esta ideia se concretize, é nessessário que haja primeiro um cessar-fogo. "Para organizar uma reunião é preciso repetir um cessar-fogo. Pelo menos isso é necessário", afirmou Macron.

E o presidente finlandês, Alexander Stubb, deixou elogios a Trump. Disse que o republicano conseguiu fazer mais em poucos meses do que o que se tem feito em anos.

O encontro entre líderes ocorreu pelas 20h desta segunda-feira, depois de Zelensky se ter reunido com Trump. Na Casa Branca estão, então, reunidos o secretário-geral da NATO Mark Rutte, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o presidente da Finlândia Alexander Stubb, o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler da Alemanha Friedrich Merz e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, além de Trump e Zelensky. A seguir a esta reunião, o presidente dos EUA ligará a Putin.