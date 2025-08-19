Sábado – Pense por si

19 de agosto de 2025 às 13:16

Zelensky: "A questão dos territórios é um assunto que deixaremos entre mim e Putin"

O presidente ucraniano afirmou, na segunda-feira, após o encontro com Donald Trump na Casa Branca, que estaria pronto para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, “em qualquer formato” e que esta seria a única maneira de se decidir quem ficaria com o território tomado durante a guerra.

