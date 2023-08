Rei de Espanha propõe Feijóo como chefe de governo

O rei Felipe VI propôs a investidura de Alberto Nuñez Feijóo para formar governo em Espanha. Porém, o líder do PP não parece ter ainda os deputados suficientes para garantir a aprovação de um executivo no parlamento. Soma, 172 deputados, quatro aquém da maioria necessária.







EPA/Sebastian Mariscal Martinez / POOL

Agradezco a S.M. el Rey su decisión de nombrarme candidato a la Presidencia del Gobierno.



Daremos voz a los más de 11 millones de ciudadanos que quieren cambio, estabilidad y moderación con un Gobierno que defienda la igualdad de todos los españoles. pic.twitter.com/fLqCBiZoir — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 22, 2023

A decisão de Felipe VI foi conhecida esta terça-feira à tarde depois de ouvir Feijóo e o Pedro Sánchez. Os dois mostraram ao monarca disponibilidade para formar governo. "Mostrei a minha disponibilidade", referiu Feijóo à saída do encontro. "Transmiti-lhe a minha disponibilidade", retorquiu por sua vez Sánchez.Porém, Felipe manteve a sua tradição: o candidato mais votado e último a ser ouvido no Palácio da Zarzuela, é por regra o convidado a ser candidato a presidente do Congresso e assim formar governo. Assim aconteceu com Mariano Rajoy, em 2015, e com Sánchez, em 2019. Em nenhum dos casos, os candidatos chegavam aos 176 deputados necessários para a maioria, como lembra o jornal El Mundo.Nenhum partido conseguiu maioria absoluta nas eleições de 23 de julho. O PP de Feijóo conseguiu 137 deputados e tem, até agora, o apoio de mais 35, onde se incluem os elementos do Vox, de extrema-direita.Feijóo já agradeceu a nomeação do rei. "Daremos voz aos 11 milhões de eleitores que querem mudança, estabilidade e moderação", escreveu na rede social Twitter.Com o convite do rei, Feijóo vai agora ter de passar o seu governo no parlamento, precisando de 176 votos a favor para seguir em frente. Caso falhe, pode chegar à presidência do governo com uma maioria simples, numa segunda votação. Se não conseguir mesmo assim, o rei terá de escolher outro candidato.Se nos dois meses seguintes às eleições não houver uma maioria no parlamento, haverá novas eleições legislativas em Espanha.