Israel: Costa informa que quatro lusodescendentes morreram e quatro estão desaparecidos

O primeiro-ministro informou esta quarta-feira que quatro cidadãos lusodescendentes morreram em Israel e quatro estão desaparecidos, presumindo-se que estejam reféns, e indicou que o Governo está a procurar repatriar dois portugueses que estão em Gaza, assim como os seus familiares.







"Neste momento, temos identificados quatro lusodescendentes que faleceram em Israel. Temos quatro lusodescendentes desaparecidos, presumimos que sejam neste momento reféns", indicou António Costa no debate parlamentar preparatório sobre a reunião da próxima semana do Conselho Europeu.O chefe do executivo informou ainda que há dois cidadãos nacionais na Faixa de Gaza, "três familiares desses cidadãos nacionais e mais três familiares de palestinianos que residem em Portugal", estando o Governo a "procurar uma operação de repatriamento de forma a que possam retomar as suas vidas em segurança em Portugal".