Helicópteros israelitas dispararam contra milicianos e civis no festival atacado

O relatório baseia-se no testemunho de milicianos do Hamas que foram detidos a 7 de outubro e revela que os tiros de helicópteros atingiram civis que participavam no Festival Nova, segundo o diário israelita Haaretz.O relatório refere ainda que o Hamas não tinha conhecimento de que o festival de música estava a decorrer junto ao Kibutz Reim, que fica muito próximo da fronteira com a Faixa de Gaza.De acordo com o relatório, as forças israelitas "tiveram dificuldade em identificar os milicianos do Hamas" e os pilotos "utilizaram artilharia" que atingiu civis."Os terroristas do Hamas receberam ordens para se misturarem lentamente na multidão e para não se mexerem em circunstância alguma", refere o relatório."Assim, tentaram enganar a Força aérea, fazendo crer que os que estavam em baixo eram israelitas. Este engano funcionou durante algum tempo, até que os helicópteros Apache foram libertados de todas as restrições. Os pilotos tiveram dificuldade em distinguir quem era terrorista e quem era israelita", continua.O documento explica que "quando se aperceberam do facto, alguns decidiram utilizar munições de artilharia contra os terroristas, sem autorização dos seus superiores".O diário "Yedioth Aharonoth" refere igualmente que os helicópteros da Força Aérea israelita intervieram no ataque do Hamas de 7 de outubro, embora não especifique se abriram fogo contra civis israelitas.A polícia calcula que 364 pessoas foram mortas no festival, mas não divulgou a identidade das vítimas. A reivindicação oficial é que os milicianos do Hamas massacraram os participantes no festival.