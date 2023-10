Onde estão reféns? Campanha pelas ruas de Lisboa ganha voluntários

Pelos bairros históricos, postos de iluminação e outros pontos da via pública fixam-se flyers com os rostos dos civis sequestrados pelo Hamas. A SÁBADO falou com vários israelitas em Portugal que aderiram à ação – um deles tem o irmão desaparecido, desde a rave a 20km da Faixa de Gaza. Há 11 portugueses reféns.

O cenário é "terrível", diz Omri Shviti, numa breve conversa telefónica com a SÁBADO. Na tarde desta terça-feira (dia 17), o israelita de 30 anos conduz até ao local onde o irmão mais novo, Idan Shviti, 28, desapareceu na sequência do ataque do grupo extremista Hamas. Onde antes decorria a festa de música eletrónica Universo Paralello, a Sul de Israel, agora vê-se um rasto de destruição. A última vez que Idan, de dupla nacionalidade (português-israelita), deu sinal foi num telefonema à namorada, aquando do bombardeamento (dia 7, sábado). "Disse-lhe que tentava escapar. Acreditamos que está vivo enquanto refém do Hamas", reforça Omri.