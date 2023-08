Quem são os outros veteranos do grupo Wagner que morreram com Prigozhin?

Dmitry Utkin, conhecido como cofundador do grupo mercenário Wagner, deveria ser um dos acompanhantes de Yevgeny Prigozhin no avião que se despenhou perto de Moscovo, na quarta-feira.





De acordo com a lista oficial de passageiros, publicada pela a Aviação Civil russa, o avião cuja queda terá levado à morte de Prigozhin contava com outros membros seniores do grupo Wagner. Dmitry Utkin e Valery Chekalov, responsável pelo império empresarial, também estavam entre os ocupantes.Normalmente tratado como Wagner, em homenagem ao compositor favorito de Hitler que também admirava, Dmitry Utkin tinha "um fascínio obsessivo pela história do Terceiro Reich" e possuía "inúmeras tatuagens nazis, incluindo uma suástica, uma águia nazi e um relâmpago SS", segundo o site de jornalismo de investigação Bellingcat.Apesar de ser várias vezes referido como cofundador do grupo paramilitar nunca ficou claro o seu papel dentro da organização e um relatório de 2020, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, defendeu que "não pode ser verificado se Utkin fez parte da criação do grupo Wagner ou se é apenas um dos líderes".Nascido em 1970, Dmitry Utkin fez parte do serviço de inteligência militar do Departamento Central de Inteligência da Rússia e foi enviado para a guerra na Chechénia e a Síria. Em 2014 juntou-se ao grupo Wagner e desde então esteve presente em várias operações no leste da Ucrânia.Dmitry Utkin recebeu vários prémios e nomeações por parte do Kremlin devido ao serviço prestado ao país.Raramente era visto ou discursava em público. A primeira e última vez que foi visto foi num vídeo publicado por Prigozhin em julho no qual o líder do Wagner se dirigia aos combatentes enviados para a Bielorrússia após o na qual os membros do grupo paramilitar que estavam a combater na Ucrânia rumaram a Moscovo para pedir a demissão do ministro da Defesa e do Chefe do Estado Maior do Exército russo.Neste vídeo Utkin é apresentado e fala pela primeira vez para todos os combatentes através do Telegram: "Este não é o fim, é apenas o começo da maior obra do mundo, que continuará muito em breve". Já na sua despedida afirmou em inglês: "Sejam bem-vindos ao inferno".Também no avião estaria Valery Chekalov, um antigo aliado de Prigozhin que era visto como comandante do império empresarial por detrás do Wagner. Este seria o responsável pela empresa de catering em nome de Prigozhin que fornece refeições para escolas em toda a Rússia e para os militares do grupo, geria os ativos comerciais na Síria, que incluem um investimento em petróleo e estaria responsável pelos preparativos desta viagem, pelo que era uma das poucas pessoas cientes de todos os movimentos secretos.Dmitry Utkin e Valery Chekalov estão entre os sancionados pelos Estados Unidos e pela União Europeia pelas suas ligações ao grupo Wagner e ao Kremlin.