Reino Unido. Morte de Prigozhin 'muito provável' mas faltam provas definitivas

Avião em cuja lista de passageiros figurava o líder do grupo Wagner caiu. As dez pessoas a bordo morreram mas ainda não foram oficialmente identificadas.

O Ministério da Defesa do Reino Unido considera "muito provável" que o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, esteja morto, mas ainda não há provas definitivas em como estivesse dentro do avião que se despenhou sem deixar sobreviventes.





Uma avaliação preliminar dos serviços de informações norte-americanos, citada pela AP, conclui que a queda do avião de Prigozhin foi intencionalmente causada por uma explosão.

As autoridades russas avançaram que Prigozhin se encontrava a bordo de um jacto privado que caiu a nordeste de Moscovo, dois meses depois da tentativa de golpe frustrada de Prigozhin.A Rússia abriu uma investigação e ainda não confirmou oficialmente as identidades dos dez corpos recuperados dos destroços."Ainda não existem provas definitivas em com Prigozhin estava a bordo e ele é conhecido por aplicar medidas extraordinárias de segurança. Porém, é muito provável que esteja morto de facto", considera o governo britânico, numa informação publicada nas redes sociais."O desaparecimento de Prigozhin teria certamente um efeito muito destabilizador no grupo Wagner. Os seus atributos pessoais de hiperatividade, audácia excecional, uma visão para resultados e brutalidade extrema permearam o Wagner e é muito improvável que sejam colmatados por qualquer sucessor", adianta a nota. "O vazio de liderança no Wagner seria aumentado pelas indicações de que o fundador e comandante de campo Dimitry Utkin e o chefe de logística Valery Chekalov também morreram ."Na quarta-feira, 23, um jacto privado em cuja lista de passageiros figurava Prigozhin despenhou-se. Segundo os EUA, nada indica que um míssil terra-ar tenha causado a queda do avião , havendo a possibilidade de ter explodido uma bomba a bordo ou de a aeronave ter sofrido outra sabotagem.