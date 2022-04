Felipe Pathé Duarte sobre grupo Wagner: "Terão atacado civis e feito execuções em massa"

Os mercenários são proibidos à luz da lei russa, mas este grupo fundado por um oligarca próximo do Kremlin terá cerca de mil elementos na Ucrânia.

Em 2014, os mercenários do grupo Wagner foram apoiar os separatistas pró-Rússia na Ucrânia. Oito anos depois, com a guerra instalada, também foram acusados pelas autoridades ucranianas de uma tentativa de homicídio de Volodymyr Zelensky. Os serviços secretos britânicos acreditam que mil elementos desta entidade fundada na Rússia foram enviados para o este da Ucrânia desde que a guerra começou e de acordo com a BBC, os mercenários treinam em instalações próximas de bases militares russas.