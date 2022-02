Putin: 'Eles ultrapassaram a linha vermelha'

Eram 5h45 em Moscovo. Numa declaração feita na televisão antes de amanhecer, Vladimir Putin anunciou que as forças russas lançaram uma grande operação militar sobre a Ucrânia mas que não tem intenções de ocupar o país, segundo noticia a BBC. E que qualquer tentativa de travá-las levaria a uma resposta "instantânea".







Vladimir Putin Reuters

Segundo o presidente russo, o objetivo desta "operação militar especial" é a "desmilitarização e desnazificação" da Ucrânia. Mais uma referência às alegações, rejeitadas pelo ocidente, de que este país é gerido por neo-nazis. "Esta é a linha vermelha sobre a qual eu falei muitas vezes". E, continuou segundo cita o jornal Politico, "eles ultrapassaram-na."O mesmo jornal refere que a declaração foi feita ma mesma sala do Kremlin onde, no dia 21, fez o seu discurso pré-guerra. E, nota o Politico, aparentava usar a mesma gravata vermelha desse dia. Em simultâneo decorria em Nova Iorque um Conselho de Segurança das Nações Unidas onde era pedido à Rússia que reduzisse a escalada militar e restringisse os exercícios junto às fronteiras ucranianas.Putin disse ainda que esta é uma resposta ao pedido de ajuda feito pelos separatistas pro-russos, em regiões como Donbas, que estão a ser alvo de um "genocídio pelo regime de Kiev há oito anos". O jornal Politico refere que esta será "uma aparente referência" aos protestos a favor de Viktor Yanukovych, um presidente pro-russo, em 2014.Pouco depois desta declaração televisiva de Putin, era anunciado pela Ucrânia que a Rússia tinha atacado alvos militares no país numa "invasão de larga escala". As manobras militares, que terão sido direcionadas a postos fronteiriços, à cidade portuária de Mariupol e a bases aéreas e antiaéreas ucranianas, terão feito logo ao início da manhã oito mortos. As agências internacionais também davam conta de sirenes anti-aáreas a soarem na capital, Kiev. O presidente ucraniano declarou entretanto a lei marcial, pedindo a todos os ucranianos para ficarem em casa.Putin sugeriu que as forças militares ucranianas baixassem as armas para evitar um "banho de sangue". E quanto a eventuais reações internacionais, nomeadamente dos Estados Unidos, Putin avisou que "se o fizerem, vão enfrentar consequências maiores do que alguma vez enfrentaram na história. Todas as decisões relevantes foram tomadas. Espero que me oiçam."