A Rússia está em festa pela anexação da Crimeia

Enquanto a Ucrânia é bombardeada no que é o 23º dia de guerra, a Rússia celebrou o oitavo aniversário da anexação da Crimeia no estádio Lujniki, em Moscovo.

O estádio Lujniki foi esta sexta-feira palco de um concerto de celebração do aniversário anexação da Crimeia, o evento anual ganha agora outro significado tornando-se um evento de apoio à guerra. Com a presença de 80 mil pessoas no estádio e um total de 200 mil nas ruas, a festa teve direito a um discurso de Vladimir Putin e do líder separatista de Donbas.