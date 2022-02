Embaixador diz que Rússia vai 'libertar a Ucrânia'

Estou certo que o povo da Ucrânia ficará feliz quando for libertado do regime que o ocupou", disse o representante da Rússia no Conselho de Segurança da ONU para justificar a invasão.

Reuters

O representante da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, Vassily Nebenzia, disse esta terça-feira que o país "não quer um banho de sangue em Donbass", região do leste da Ucrânia.Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia, o embaixador russo e assegurou que há "um pânico infundado sobre uma invasão da Ucrânia" nos países ocidentais."Continuamos abertos à diplomacia, a uma solução diplomática", assegurou Vassily Nebenzia, numa rara reunião noturna do órgão mais poderoso da ONU.A reunião foi convocada a pedido da Ucrânia em resposta à decisão do presidente russo Vladimir Putin de reconhecer a independência das repúblicas de Donetsk e Lugansk.