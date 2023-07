Putin diz que adesão da Ucrânia à NATO tornará o mundo 'muito mais vulnerável'

Luana Augusto com Leonor Riso

Vladimir Putin afirmou, esta quinta-feira, que o fornecimento de novas armas à Ucrânia, por parte dos países aliados, não mudará nada no campo de batalha. Para o presidente da Rússia o reforço externo apenas trará mais dificuldades aos militares ucranianos uma vez que as armas internacionais serão consideradas "alvos prioritários" a abater.







Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via REUTERS

Num discurso feito para a televisão estatal e divulgado na Reuters, Putin fez uma espécie de balanço da guerra onde referiu que a entrega de armas ao país liderado por Zelensky causou "alguns danos mas nada de crítico"."311 tanques foram destruídos desde o dia 4 de julho e pelo menos um terço foi fabricado no Ocidente, incluindo os tanques Leopard. Posso dizer que os militares ucranianos muitas vezes até se recusam a entrar nesses tanques. Porquê? Porque sabem que são alvos prioritários das nossas tropas. São os primeiros a serem destruídos no campo de batalha. Eles queimam tão bem quanto todos os outros, na verdade, até melhor do que os tanques soviéticos T-72, por exemplo", explicou aos jornalistas.Sobre a possível adesão da Ucrânia à NATO, Vladimir Putin disse que essa possibilidade "cria ameaças à segurança da Rússia" e "tornará o mundo muito mais vulnerável" o que "levará a tensões externas a nível internacional"."Todos os países têm o direito de garantir sua própria segurança e é claro que podem escolher o caminho que considerem mais adequado para atingir esse objetivo. Há apenas uma limitação: garantir a segurança de um país não deve criar novas ameaças para outro país. Esperamos que este princípio, reiteradamente declarado em vários documentos internacionais, seja levado em consideração".