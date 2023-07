ChatGPT investigado por partilhar informações falsas e recolher dados pessoais

A Federal Trade Commission, uma organização norte-americana de apoio aos consumidores, abriu uma investigação contra a OpenAI, a start-up de inteligência artificial criadora do ChatGPT.







Segundo uma investigação do New York Times , a empresa sediada em San Francisco recebeu uma comunicação de vinte páginas onde foi informada de que o chatbot iria ser investigado por haver suspeitas de recolha de dados pessoais de forma ilegal e partilha de informações falsas.Esta é assim a primeira grande investigação feita às práticas de segurança de um sistema de Inteligência Artificial e poderá ditar o futuro da regulamentação destes programas.Desde o seu lançamento que o ChatGPT reuniu milhares de utilizadores e curiosos, o sistema teve um crescimento exponencial, mas agora as autoridades dizem estar cada vez mais preocupadas com o programa. A mistura de factos reais com informações falsas, a recolha de dados pessoais e um possível aumento do desemprego em algumas áreas são apenas algumas das preocupações.