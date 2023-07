Biden sobre Prigozhin: 'Se fosse a ele teria cuidado com o que como'

Yevgeny Prigozhin, ex-líder e fundador do grupo Wagner, não é visto em público desde que deixou a cidade de Rostov, no sul da Rússia, a 24 de junho, dia em que liderou um motim contra Moscovo.







Concord/Handout via REUTER

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Agora Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, sugeriu que o líder militar pode ter sido envenenado. Na Casa Branca considerou: "Se fosse a ele teria cuidado com o que como". Após esta afirmação, mais em tom de brincadeira, referiu que o paradeiro desconhecido de Prigozhin levanta dúvidas sobre "o futuro da sua relação com a Rússia".O grupo Wagner teve um importante papel nas vitórias militares da Rússia, não só desde a guerra na Ucrânia iniciada em fevereiro do ano passado, mas também durante a anexação da Crimeia em 2014 e em outras guerras em que a Rússia se viu envolvida como é o caso da Síria, República Centro Africana e Mali.Nos últimos meses, Prigozhin tinha deixado críticas públicas aos mais altos membros do Ministério da Defesa russo e a militares referindo a má gestão da guerra e afirmando que faltavam alimentos e armas às suas tropas.Nos dias 23 e 24 de junho protagonizou um motim que fez as suas tropas abandonarem a cidade de Bakhmut para rumarem a Moscovo. Posteriormente garantiu que as suas ações pretendiam apenas pedir a demissão dos altos escalões militares russos que estavam a perder a guerra na Ucrânia e não desafiar Putin ou o Estado russo Prigozhin não foi visto outra vez publicamente, mas tanto Putin como Lukashenko, presidente bielorrusso, garantiram que o líder do grupo Wagner estava em Minsk . Já no final da semana passada, Lukashenko garantiu que Prigozhin é um homem livre que já tinha voltado à Rússia.