Depois do encontro da NATO, Zelensky volta para casa com 'vitória significativa'

Volodymyr Zelensky entrou a "pés juntos" na cimeira de Vilnius, exigindo "respeito" e o fim de uma postura "absurda" por parte dos aliados que atrasava a adesão da Ucrânia na NATO. As afirmações caíram mal, mas esta quarta-feira foi tempo de reconciliação.







REUTERS/Yves Herman

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Joe Biden e Zelensky sentaram-se lado a lado e as suas divergências não poderiam ser mais evidentes. Um de fato escuro, o outro de roupa militar. Um pedia calma, mas outro pedia uma entrada imediata na NATO. Na perspetiva do líder da Ucrânia a não existência de um convite para a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte era algo "absurdo". Para os Estados Unidos este não é "o momento certo" uma vez que tal decisão poderia encetar uma guerra com a Rússia.O clima de tensão subiu e o Reino Unido não se deixou ficar. De crítica certeira o ministro da Defesa do país disse que os aliados "não eram a Amazon" e que Kiev deveria "mostrar gratidão pelas armas doadas".Os ânimos só acalmaram quando o G7 – composto pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão - anunciou uma declaração que dava garantias de segurança à Ucrânia até à eventual adesão do país ao grupo.Joe Biden poliu o discurso e disse estar disposto a "fazer de tudo" para "conseguir aquilo que o país precisa", incluindo apoio militar e financeiro. "A vossa resiliência e determinação têm sido um exemplo para o mundo inteiro (…) Estou ansioso pelo dia em que teremos uma reunião para celebrar a vossa entrada na NATO", afirmou.Também Zelensky refletiu e preferiu considerar este pequeno avanço uma "vitória de segurança significativa". Ao lado do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse regressar a casa com "um sinal tático" para o Kremlin e agradeceu os "bilhões de dólares" gastos para "salvar vidas"."Somos sensatos. Os aliados neste momento estão a ajudar-nos com armas. Este é um momento de sobrevivência e entendemos que exista algum receio em falar sobre a nossa adesão agora. Ninguém quer uma guerra mundial, quero que todos entendam isso: a Ucrânia não pode aderir enquanto a guerra continuar, isto para nós é absolutamente claro", esclareceu Zelensky.Para António Costa tudo não passou de "um mal-entendido" e, para o futuro, apenas garantiu que Portugal irá avaliar de que forma poderá ajudar a Ucrânia.