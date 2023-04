Trump processa antigo advogado. Exige €455 milhões

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai processar o seu antigo advogado, Michael Cohen, por mais de 500 milhões de dólares (455 milhões de euros).







Michael Cohen REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

O processo, que deu entrada esta quarta-feira num tribunal do estado norte-americano da Flórida, surge depois de Michael Cohen ter testemunhado perante um grande júri que indiciou Trump de 34 crimes de falsificação de registos financeiros. É a primeira vez que um presidente norte-americano foi acusado de um crime.Donald Trump garantiu ser inocente em tribunal. Michael Cohen deverá ser uma das testemunhas principais do processo, que se centra num pagamento feito por Trump, com dinheiro da campanha presidencial, para calar Stormy Daniels sobre um alegado caso extramarital.Donald Trump acusa Michael Cohen de ter quebrado o sigilo entre advogado e cliente ao revelar as suas "confidências" e "espalhar falsidades" em livros, podcasts e entrevistas.O ex-presidente norte-americano diz que o antigo advogado lhe chamou "racista" no livro Disloyal, publicado em 2020, e inventou conversas com Trump.Em 2018, Micahel Cohen disse ser culpado de violar a lei eleitoral federal ao pagar 130 mil dólares (118 mil euros) à estrela pornográfica Stormy Daniels. Foi condenado a três anos de prisão por este e outros crimes, como mentir nos seus impostos e mentir ao Congresso.