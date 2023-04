44 pessoas vítimas de intoxicação alimentar depois de provarem comida do MasterChef Espanha

Pelo menos 44 pessoas sofreram de intoxicações alimentares depois de provarem comida confecionada no programa MasterChef Espanha. O caso foi denunciado por uma empregada do Oceanogràfic de Valência, esta segunda-feira, através da rede social Twitter.







ESTA NOCHE comienza la maratón y llega el programa 4 de #MasterChef 11. ¡Nos vemos a las 22.05 en @La1_tve con Isabel Junot como invitada de lujo! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/h6eJBS58Ib — MasterChef (@MasterChef_es) April 9, 2023

Na publicação, a funcionária dava conta de que "mais de 70 pessoas acabaram intoxicadas" mas, de acordo com o El País , o Ministério da Saúde espanhol veio esclarecer que o número era bastante mais reduzido.Tudo aconteceu durante um duelo que consistia na preparação de vários pratos – relacionados com o mundo marinho - para os cerca de 120 trabalhadores do Oceanário de Valência, como forma de comemorar os vinte anos daquele que é o maior aquário da Europa.Assim, os dois grupos viram-se desafiados a confecionar três pratos: uma paelha à valenciana com ostras e ameijoas, uma caldeirada de robalo tailandês e um cheesecake japonês com algas.Durante o programa, que foi transmitido na televisão espanhola este domingo, a chef Rakel Cernicharo alertou várias vezes para alguns erros de confeção mas nunca surgiram suspeitas de que a comida poderia estar estragada. Entretanto, a Shine Iberia veio assegurar que o marisco foi devidamente testado antes da confeção e que não apresentava qualquer sinal de que pudesse não estar próprio para consumo.De acordo com a autoridade de saúde do país, os cerca de 100 convidados que se encontravam no local foram acompanhados por profissionais de saúde mas não foram efetuadas investigações sobre a origem do incidente uma vez que o alerta foi dado algumas horas depois. Ainda assim, o caso foi encaminhado para o Ministério da Saúde.A produtora Shine Iberia já se pronunciou sobre o incidente e, através de um comunicado divulgado esta segunda-feira, garantiu que se tratou de "um caso absolutamente excecional em onze anos", aproveitando para lamentar o sucedido.