Andaluzia quer processar programa da Catalunha que fez piadas sobre a Virgem do Rocío

Na região da Andaluzia, em Espanha, são vários os católicos que exigem a "restituição da honra" da Virgem do Rocío. Tudo porque um grupo de humoristas catalães fez uma paródia, para o programa Està Passant, com a figura religiosa.







Así fue la polémica la parodia de TV3 a la Virgen del Rocío: "¡Llevo 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda!" https://t.co/8uy4Hr51fm pic.twitter.com/yyPPh7AdhU — EL MUNDO (@elmundoes) April 8, 2023

O sketch começa com o aparecimento da humorista Judit Martín, vestida de Virgem e com um boneco nos braços a simular o menino Jesus. De seguida seguem-se uma série de piadas de cariz sexual feitas pela própria e pelos apresentadores Toni Soler e Jair Domínguez. O momento foi transmitido na passada terça-feira, na televisão pública de Barcelona, a TV3, durante a Semana Santa.De acordo com o El País , o caso gerou uma onda de indignação, com alguns espanhóis a considerar que se tratava de um ato de "andaluzofobia". O Bispo de Huelva foi dos primeiros a reagir ao caso dizendo que a liberdade de expressão "não pode ofender as crenças religiosas, nem os católicos" e o arcebispo de Urgell classificou o momento como um "ato grotesco de humor prejudicial aos sentimentos religiosos".No panorama político, o coordenador geral do Partido Popular exigiu que o governo espanhol se pronunciasse sobre o caso e "pedisse desculpa aos andaluzes", tendo em conta que a TV3 é uma televisão pública. Já o governo da Andaluzia anunciou que vai apresentar uma queixa formal contra o formato televisivo.A Conferência Episcopal de Tarragona, composta pelos bispos da diocese da Catalunha, também já condenou o programa, afirmando que o mesmo "não respeitou as crenças", não manteve "a neutralidade religiosa" e "excedeu o conceito de humor".Ainda assim, as críticas parecem não fazer abalar os apresentadores do programa que já esclareceram que não têm intenções de pedir desculpas pelo trabalho.